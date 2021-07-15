«Гризманн, нет, спасибо». Болельщики «Атлетико» категорически против возвращения француза

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вчера, 21:19

Антуан и поломанная карьера.

Необходимая жертва ради нового контракта Месси

В течение последних недель Гризманн часто оказывался в центре разнообразных дискуссий и трансферных слухов. После заключения контрактов с Мемфисом Депаем и Серхио Агуаэро, а также ради продления отношений с Лионелем Месси «Барселона» должна избавиться от «ненужного», и чемпион мира как-то сразу оказался в этом списке. Учитывая доступность француза, на рынке обсуждали заинтересованность в его услугах «Манчестер Сити» и лично Пепа Гвардиолы, а в последние дни Гризманна стали настойчиво сватать в «Атлетико Мадрид», откуда он перешел в «Барселону» два года назад. Речь якобы идет об обмене активами: Гризманн возвращается в столицу, а взамен на «Камп Ноу» должен приехать Сауль Ньигес.

#Griezmannnoteque. Болельщики «Атлетико» сказали свое «фи!»

Вскоре после того, как начала муссироваться тема перехода Антуана в «Атлетико», на второе место в трендах испаноязычной версии «Твиттера» выбрался хэштег #Griezmannnoteque, с помощью которого болельщики «матрасников» цензурно, но категорично высказали свое отношение к возможному возвращению блудного сына. Они хорошо помнят, как Гризманн был их героем, и как он их предал.

Антуан собирался перейти в «Барселону» еще в 2018 году, но остался и получил грандиозную поддержку красно-белой торсиды, которую через год все-таки предал ради каталонцев, с которыми собирался собирать титулы пачками. За два года в «Барсе» француз выиграл только Кубок Испании и не сумел стать своим парнем для Месси и других новых партнеров, в то время как его бывший клуб благополучно стал чемпионом.

«Барселоне» и Гризманну дальше не по пути

Есть сомнения в том, нужен ли Антуан «Атлетико» (об этом ниже), а вот отношения Гризманна и «Барселоны» совершенно прозрачны — они в тупике. Клуб испытывает финансовые затруднения, но пытается крутиться и омолаживать состав, в связи с этим продажа 30-летнего форварда, не сумевшего проявить свои лучшие качества на «Камп Ноу», выглядит разумным решением. Луис Суарес, Иван Ракитич и даже Артуро Видаль приносили куда больше пользы, но в прошлом году с ними решено было расстаться, чтобы не утонуть под гнетом обязательств.

Текущая рыночная стоимость Гризманна — 60 миллионов евро, а его годовое содержание обходится клубу примерно в 40 миллионов евро («чистыми» без учета бонусов в будущем сезоне Антуан должен получить 21 млн). Арифметика простая: «Барселона» может освободить порядка 100 миллионов евро, если выгодно сплавит Гризманна. Самому французу тоже нужно менять клуб, ведь в «Барсе» он так и остался чужаком, что сказалось на его психологическом состоянии и игре. Вечно неуверенный в себе Гризманн эпизодами напоминал о своем мастерстве, однако футбольного счастья в Каталонии не обрел. И уже не скажешь, что все впереди.

Статистика Гризманна в «Барселоне» — оценка индивидуальных качеств

Второй сезон в «Барселоне» получился для Антуана вполне достойным с точки зрения чистых цифр: 20 забитых голов и 13 ассистов во всех турнирах. Впрочем, эта статистика скорее для покупателей, которые могут убедиться, что Гризманн не разучился играть в футбол и создавать голы, с точки зрения влияния на результаты «Барсы» и на игру француз сильно не дотягивает до статуса, которым должен обладать игрок за 120 миллионов евро.

Психологические проблемы и молчаливое неприятие командой заставили болельщиков «Барсы» относиться к Антуану с легким пренебрежением, хотя он точно не закончился как футболист, не начал валять дурака. Скорее просто оказался в неподходящих для себя условиях, попал не в ту команду, не в то окружение, не к тем тренерам.

Экс-форварды «Барселоны» приносят «Атлетико» титулы

«Тот» тренер работает в Мадриде, Диего Симеоне знает о сильных качествах Гризманна и уверен, что сможет достучаться до раскаявшегося беглеца, возможно, даже сыграть на чувствах Антуана, который чувствует, что задолжал «Атлетико» и Эль Чоло. Симеоне не может не понимать, как болельщики относятся к Гризманну после его барселонских гастролей, но аргентинец первым делом озабочен тем, как защитить чемпионский титул.

«Атлетико» с середины XX века не удавалось выиграть два чемпионата Испании подряд, это огромный вызов для Симеоне, и если Гризманн поможет ему в этом нелегком деле, то будет прощен и искупит все свои грехи. Взамен придется отдать Сауля, но ведь в прошедшей кампании Ньигес уже перестал быть ключевым футболистом «матрасников». Кажется, он хочет сменить обстановку, без нового вызова не может найти в себе необходимую мотивацию. Возможно, тоже пожалеет об этом, но это будет потом.

Риск, который может оправдаться

В Испании пишут, что «Барселона» и «Атлетико» находятся в продвинутой стадии переговоров по обмену Сауля на Гризманна, а сами футболисты дали принципиальные согласия на переходы. Понятно, почему первая реакция торсиды «матрасников» на возвращение Антуана строго негативная, но если рассуждать хладнокровно, этот может стать большим шагом навстречу защите титула.

В атаке у Симеоне сейчас только 34-летний Луис Суарес, а также Анхель Корреа и Жоау Фелиш, которым привычнее действовать в оттяжке. Антуан Гризманн может дать то качество и разнообразие у чужих ворот, которое сделает «Атлетико» неуловимым. «Барселоне» может казаться, что она только выиграет от такого обмена, но каталонцы уже разбрасывались граблями, которые потом били их больно в лоб. Давид Вилья, Луис Суарес… Антуан Гризманн?