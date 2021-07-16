«Милан» продлит аренду Диаса и подпишет защитника сборной Сенегала

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вчера, 02:20

Состав «Милана» в ближайшее время пополнят два футболиста.

По данным итальянских СМИ , «россонери» уже договорились с «Реалом» о продлении аренды полузащитника на 2 года. «Милан» заплатит мадридскому клубу 3 млн евро (по € 1.5 млн за сезон) и будет иметь право выкупа игрока за € 22 млн. Сумма обратного выкупа для «Реала» составит € 27 млн.

Также «Милан» согласовал с «Монако» трансфер левого защитника сборной Сенегала за € 4 млн. Еще 500 тыс. монегаски смогут получить в качестве бонусов, которые будут зависеть от выхода «Милана» в Лигу чемпионов и частоты появления на поле 24-летнего сенегальца.