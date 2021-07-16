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«Милан» продлит аренду Диаса и подпишет защитника сборной Сенегала

вчера, 02:20

Состав «Милана» в ближайшее время пополнят два футболиста.

По данным итальянских СМИ, «россонери» уже договорились с «Реалом» о продлении аренды полузащитника Браима Диаса на 2 года. «Милан» заплатит мадридскому клубу 3 млн евро (по € 1.5 млн за сезон) и будет иметь право выкупа игрока за € 22 млн. Сумма обратного выкупа для «Реала» составит € 27 млн.

Также «Милан» согласовал с «Монако» трансфер левого защитника сборной Сенегала Фоде Балло-Туре за € 4 млн. Еще 500 тыс. монегаски смогут получить в качестве бонусов, которые будут зависеть от выхода «Милана» в Лигу чемпионов и частоты появления на поле 24-летнего сенегальца.

Ранее отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича прокомментировал слухи об интересе к его сыну со стороны «Милана».

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протон1
протон1
вчера в 03:08
видно что Милан активно ведет себя на трансфером рынке
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 02:29
Крепенько они усиливаются...
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