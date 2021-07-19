«Аталанта» согласовала контракт с Купмейнерсом

«Аталанта» продолжает работу над подписанием полузащитника «Аякса» Теуна Купмейнерса, об этом сообщает источник.
Итальянский клуб уже согласовал условия личного контракта с игроком, договор будет рассчитан до 2026 года.
«Аякс» просит за трансфер 20 млн евро, «Аталанта» готова предложить только 15 млн.
Ранее Теуном интересовался клуб из Москвы.
А АЗ лишился не только своего капитана, но еще Ницца забрала себе правого вингира Стейнгза, так что в новом сезоне клубу из Алкмара будет непросто конкурировать с Аяксом и ПСВ...а жаль
А АЗ лишился не только своего капитана, но еще Ницца забрала себе правого вингира Стейнгза, так что в новом сезоне клубу из Алкмара будет непросто конкурировать с Аяксом и ПСВ...а жаль