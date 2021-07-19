«Аталанта» согласовала контракт с Купмейнерсом

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вчера, 11:33

«Аталанта» продолжает работу над подписанием полузащитника «Аякса» , об этом сообщает источник.

Итальянский клуб уже согласовал условия личного контракта с игроком, договор будет рассчитан до 2026 года.

«Аякс» просит за трансфер 20 млн евро, «Аталанта» готова предложить только 15 млн.

Ранее Теуном интересовался клуб из Москвы.