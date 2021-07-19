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«Аталанта» согласовала контракт с Купмейнерсом

вчера, 11:33

«Аталанта» продолжает работу над подписанием полузащитника «Аякса» Теуна Купмейнерса, об этом сообщает источник.

Итальянский клуб уже согласовал условия личного контракта с игроком, договор будет рассчитан до 2026 года.

«Аякс» просит за трансфер 20 млн евро, «Аталанта» готова предложить только 15 млн.

Ранее Теуном интересовался клуб из Москвы.

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Вчера, 22:43Сергей Иванов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии5
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Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 16:42
Хороший игрок, старина Гасперини умеет дорабатывать потенциал игроков.
Kostya P.
Kostya P.
вчера в 13:07, ред.
На форуме Аталанты этот футболист - наиболее желаемая цель. У Аталанты много игроков группы атаки, а вот в центре поля Фройлера и Де Рона заменить некем. Им обязательно нужно подписать этого игрока - классного футболиста, как раз в центр поля, который именно в Аталанте может вырасти в игрока мирового уровня, вроде все задатки у него для этого есть и, в общем-то на этом команде можно закрывать трансферное окно.
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:10
Аталанта подписала отличного игрока, который уже явно перерос уровень чемпионата Голландии. Парень с отличным ударом, хорошо видит поле, не боится брать игру на себя! Сейчас Гасперини его еще немного подтянет, и через пару сезонов продадут в разы дороже.
А АЗ лишился не только своего капитана, но еще Ницца забрала себе правого вингира Стейнгза, так что в новом сезоне клубу из Алкмара будет непросто конкурировать с Аяксом и ПСВ...а жаль
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:03
Вполне себе рабочий трансфер...
BDA8181
BDA8181
вчера в 11:39
А открываешь его профиль, он игрок АЗ ,а не АЯКСа.
Брулин
Брулин
вчера в 11:37
Аталанта всегда хорошо работает на трансферном ринке
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