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«Наполи» может продать Инсинье за 25-30 млн евро

вчера, 11:40

Corriere dello Sport сообщает, что нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может в ближайшее время покинуть клуб.

Стороны не могут продлить контракт. Действующее соглашение рассчитано до июня 2022 года. Инсинье просит повышение заработной платы, однако клуб настаивает наоборот на снижении. В данный момент Лоренцо зарабатывает 5 млн евро за сезон.

Если в самое ближайшее время стороны не придут к взаимному соглашению, то «Наполи» будет рассматривать возможность продажи игрока за 25-30 млн евро.

Недавно на Инсинье претендовал топ-клуб Испании.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
вчера в 12:17
Что-то мне кажется, что у «Наполи» грядут тяжелые времена. В целом атмосфера кажется довольно нездоровой.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:00
не верю, что лаурентис отпустит его за такие деньги
протон1
протон1
вчера в 11:41
Атлетико походу серьезно и надолго решил задержаться в топах.
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