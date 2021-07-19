«Наполи» может продать Инсинье за 25-30 млн евро

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вчера, 11:40

Corriere dello Sport сообщает, что нападающий «Наполи» может в ближайшее время покинуть клуб.

Стороны не могут продлить контракт. Действующее соглашение рассчитано до июня 2022 года. Инсинье просит повышение заработной платы, однако клуб настаивает наоборот на снижении. В данный момент Лоренцо зарабатывает 5 млн евро за сезон.

Если в самое ближайшее время стороны не придут к взаимному соглашению, то «Наполи» будет рассматривать возможность продажи игрока за 25-30 млн евро.

Недавно на Инсинье претендовал топ-клуб Испании.