Заразившегося коронавирусом вратаря «Ньюкасла» выписали из больницы

Вратарь «Ньюкасла» Карл Дарлоу, на прошлой неделе госпитализированный с диагнозом COVID-19, был выписан из больницы.
30-летний голкипер рассказал, что ещё не целиком излечился от коронавируса.
На прошлой неделе мне пришлось лечь в больницу, что было довольно жутко. Но сейчас я медленно иду на поправку, несмотря на то, что всё еще неважно себя чувствую. Это говорит о том, что вирус ещё никуда не ушёл, и мы должны соблюдать осторожность.
Напомним, недавно коронавирусом заразился нападающий сборной Франции.