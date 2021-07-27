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Заразившегося коронавирусом вратаря «Ньюкасла» выписали из больницы

27 июля 2021, 03:32

Вратарь «Ньюкасла» Карл Дарлоу, на прошлой неделе госпитализированный с диагнозом COVID-19, был выписан из больницы.

30-летний голкипер рассказал, что ещё не целиком излечился от коронавируса.

На прошлой неделе мне пришлось лечь в больницу, что было довольно жутко. Но сейчас я медленно иду на поправку, несмотря на то, что всё еще неважно себя чувствую. Это говорит о том, что вирус ещё никуда не ушёл, и мы должны соблюдать осторожность.

Напомним, недавно коронавирусом заразился нападающий сборной Франции.

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протон1
протон1
27 июля в 03:41
Дай Бог ему здоровья. когда кто то болеет я переживаю как за родного
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