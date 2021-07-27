Заразившегося коронавирусом вратаря «Ньюкасла» выписали из больницы

Вратарь «Ньюкасла» , на прошлой неделе госпитализированный с диагнозом COVID-19, был выписан из больницы.

30-летний голкипер рассказал, что ещё не целиком излечился от коронавируса.

На прошлой неделе мне пришлось лечь в больницу, что было довольно жутко. Но сейчас я медленно иду на поправку, несмотря на то, что всё еще неважно себя чувствую. Это говорит о том, что вирус ещё никуда не ушёл, и мы должны соблюдать осторожность.