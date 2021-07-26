Ван Дейк может выйти на поле в товарищеском матче против «Герты»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что защитник Вирджил ван Дейк может принять участие в товарищеском матче против «Герты» в четверг. Напомним, что футболист не выходил на поле с октября прошлого года из-за тяжелой травмы.
Я надеюсь, но не уверен, что Вирджил сможет сыграть несколько минут. Он действительно хорошо выглядит на тренировках, и, возможно, мы сможем выпустить его на поле. Он выглядит готовым, но мы это еще обсудим.
Ключевая фигура в составе "Ливерпуля", как оказалось...
Ключевая фигура в составе "Ливерпуля", как оказалось...