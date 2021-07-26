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Ван Дейк может выйти на поле в товарищеском матче против «Герты»

26 июля 2021, 15:37

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что защитник Вирджил ван Дейк может принять участие в товарищеском матче против «Герты» в четверг. Напомним, что футболист не выходил на поле с октября прошлого года из-за тяжелой травмы.

Я надеюсь, но не уверен, что Вирджил сможет сыграть несколько минут. Он действительно хорошо выглядит на тренировках, и, возможно, мы сможем выпустить его на поле. Он выглядит готовым, но мы это еще обсудим.

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Van Vanovich
Van Vanovich
26 июля в 18:57, ред.
Долгожданное возвращение! Здоровья столпу обороны!
протон1
протон1
26 июля в 18:21
В матчах с Норвич и Бёрнли Матип и Конате могут справиться. Но в третьем туре ждёт Челси и против них должны выйти лучшие игроки Ливерпуля. Надеюсь до матча с Челси Ван Дейк наберёт форму и Ливерпуль победит в этом матче.
mihaluch
mihaluch
26 июля в 15:50
Надеюсь что рецидива не будет.
Hitmans Manager
Hitmans Manager
26 июля в 15:47
    Q-J-G
    Q-J-G
    26 июля в 15:46, ред.
    Потеря ван Дейка внесла коррективы не только в игру "Ливерпуля", но и в то, что "Ливерпуль" выбыл из борьбы за трофеи, которые мог бы выиграть, если бы играл ван Дейк.
    Ключевая фигура в составе "Ливерпуля", как оказалось...
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