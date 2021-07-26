Ван Дейк может выйти на поле в товарищеском матче против «Герты»

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26 июля 2021, 15:37

Главный тренер «Ливерпуля» заявил, что защитник может принять участие в товарищеском матче против «Герты» в четверг. Напомним, что футболист не выходил на поле с октября прошлого года из-за тяжелой травмы.