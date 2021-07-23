Спинаццола собирается успеть восстановиться раньше установленного срока

Защитник сборной Италии и «Ромы» , который получил серьезную травму на Евро-2020, заявил, что собирается вернуться на поле раньше установленного срока.

Я знаю, что многие говорят, что я смогу вернуться еще не скоро, но я буду стараться успеть восстановиться к ноябрю.

Я могу ошибаться, но посмотрим. Сейчас я отдыхаю со своей семьей.