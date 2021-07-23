Спинаццола собирается успеть восстановиться раньше установленного срока

Защитник сборной Италии и «Ромы» Леонардо Спинаццола, который получил серьезную травму на Евро-2020, заявил, что собирается вернуться на поле раньше установленного срока.
Я знаю, что многие говорят, что я смогу вернуться еще не скоро, но я буду стараться успеть восстановиться к ноябрю.
Я могу ошибаться, но посмотрим. Сейчас я отдыхаю со своей семьей.
Что касается состава Ростова, то не вижу с ним проблем, там всё как надо, а то что только у четырёх защитников цена выше 1 м - это нормальное явление, довольно часто встречающееся. Сама такая цена не означает что игрок не является основным или игроком глубокого резерва.
Что касается состава Ростова, то не вижу с ним проблем, там всё как надо, а то что только у четырёх защитников цена выше 1 м - это нормальное явление, довольно часто встречающееся. Сама такая цена не означает что игрок не является основным или игроком глубокого резерва.