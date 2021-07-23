ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИталия. Серия А 2021/2022

Спинаццола собирается успеть восстановиться раньше установленного срока

вчера, 14:33

Защитник сборной Италии и «Ромы» Леонардо Спинаццола, который получил серьезную травму на Евро-2020, заявил, что собирается вернуться на поле раньше установленного срока.

Я знаю, что многие говорят, что я смогу вернуться еще не скоро, но я буду стараться успеть восстановиться к ноябрю.

Я могу ошибаться, но посмотрим. Сейчас я отдыхаю со своей семьей.

Все новости
Защитник МЮ Теллес выбыл на несколько недель из-за травмы
Сегодня, 16:44 Комментарии5
ОфициальноБензема заразился коронавирусом
Вчера, 12:33 Комментарии5
Эриксен не сможет играть в Серии А с дефибриллятором
22 июля Комментарии13
Дибала получил мышечную травму
22 июля Комментарии4
СлухиВ «Арсенале» вспышка коронавируса. Клуб пропустит предсезонный турнир в США
21 июля Комментарии5
Трент восстановился после травмы
20 июля Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 17:22
Бедолага, один из лидеров на этом евро у Италии, явно хватать не будет
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:44
Главное не форсировать лечение, рецидив никому не нужен.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:43
Очень рад за него
David Young
David Young ответ sbk (раскрыть)
вчера в 14:51
Это хорошо что теперь у вас теперь получается покупать и продавать игроков.

Что касается состава Ростова, то не вижу с ним проблем, там всё как надо, а то что только у четырёх защитников цена выше 1 м - это нормальное явление, довольно часто встречающееся. Сама такая цена не означает что игрок не является основным или игроком глубокого резерва.
beefs
beefs
вчера в 14:47
все зависит от целеустремленности, скорейшего...
jobss
jobss ответ sbk (раскрыть)
вчера в 14:43, ред.
Кто из основных игроков отсутствует, пример можете привести? Вроде как все на месте
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:43
Чётко соблюдает рекомендации врача.
ДСА
ДСА
вчера в 14:36
Чудо вряд ли случится.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:36
Скорейшего выздоровления.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100