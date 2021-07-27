Руни на 2 месяца травмировал игрока своей команды на тренировке

Неприятный инцидент произошёл на тренировке «Дерби Каунти».
Английский клуб испытывает финансовые трудности, в составе команды всего 9 официально зарегистрированных футболистов, двоих из которых вратари. Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни принял участие в двусторонней игре на тренировке своей команды из-за проблем с составом. Во время игрового эпизода Руни сделал подкат, угодив шипами в лодыжку полузащитнику Джейсону Найту. Футболист получил серьезную травму. По данным СМИ, восстановление Найта займёт от двух месяцев до двенадцати недель.
Несколько дней назад Руни угодил в ещё одну неприятную ситуацию, которой заинтересовалась полиция.