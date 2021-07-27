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Руни на 2 месяца травмировал игрока своей команды на тренировке

вчера, 00:07

Неприятный инцидент произошёл на тренировке «Дерби Каунти».

Английский клуб испытывает финансовые трудности, в составе команды всего 9 официально зарегистрированных футболистов, двоих из которых вратари. Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни принял участие в двусторонней игре на тренировке своей команды из-за проблем с составом. Во время игрового эпизода Руни сделал подкат, угодив шипами в лодыжку полузащитнику Джейсону Найту. Футболист получил серьезную травму. По данным СМИ, восстановление Найта займёт от двух месяцев до двенадцати недель.

Несколько дней назад Руни угодил в ещё одну неприятную ситуацию, которой заинтересовалась полиция.

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sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:32
Руни такой Руни.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 09:02
Норма
112910415
112910415
вчера в 06:28
на пенсию ему надо
allemz
allemz
вчера в 01:22
Алкаш жжет, реально ведь, кто додумался его вообще пригласить и кто мог посчитать, что Руни вообще может стать тренером))))
протон1
протон1
вчера в 00:50
Ох уж эта европа. Попал бы на фот ос голыми мужиками- сделали бы из него героя англии
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 00:17
И так бывает, иногда...
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