Руни на 2 месяца травмировал игрока своей команды на тренировке

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вчера, 00:07

Неприятный инцидент произошёл на тренировке «Дерби Каунти».

Английский клуб испытывает финансовые трудности, в составе команды всего 9 официально зарегистрированных футболистов, двоих из которых вратари. Главный тренер «Дерби Каунти» принял участие в двусторонней игре на тренировке своей команды из-за проблем с составом. Во время игрового эпизода Руни сделал подкат, угодив шипами в лодыжку полузащитнику . Футболист получил серьезную травму. По данным СМИ , восстановление Найта займёт от двух месяцев до двенадцати недель.

Несколько дней назад Руни угодил в ещё одну неприятную ситуацию, которой заинтересовалась полиция.