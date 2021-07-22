ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИталия. Серия А 2021/2022

Эриксен не сможет играть в Серии А с дефибриллятором

22 июля 2021, 19:40

Член научно-технического комитета Федерации футбола Италии Франческо Браконаро рассказал, сможет ли полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен играть в Серии А после имплантации ему кардиовертера-дефибриллятора.

Кристиан Эриксен не может быть допущен к игре в Италии.

Но если ему удалят дефибриллятор, это будет означать, что вопрос с патологией решен, а значит, он сможет играть за «Интер».

Напомним, что Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией. У игрока остановилось сердце.

Все новости
Защитник МЮ Теллес выбыл на несколько недель из-за травмы
Сегодня, 16:44 Комментарии5
Спинаццола собирается успеть восстановиться раньше установленного срока
Вчера, 14:33 Комментарии9
ОфициальноБензема заразился коронавирусом
Вчера, 12:33 Комментарии5
Дибала получил мышечную травму
22 июля Комментарии4
СлухиВ «Арсенале» вспышка коронавируса. Клуб пропустит предсезонный турнир в США
21 июля Комментарии5
Трент восстановился после травмы
20 июля Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 15:36
Здоровья Эриксону!Главное-здоровье,а остальное ерунда!
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 01:46
Эриксон теперь может рассчитывать вернуться в футбол только , как тренер. Здоровья!
Ozabot
Ozabot
вчера в 01:35
Круто будет, если восстановится и вернется на поле. Отличный игрок. Ну, и Хакану устроит лавку )))
УЕСКА
УЕСКА ответ dimagas2 (раскрыть)
22 июля в 21:40, ред.
В АПЛ и в чемпионате Голландии.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
22 июля в 20:32
К сожалению карьеру Эриксону нужно заканчивать. Здоровье важнее.
juvenale
juvenale
22 июля в 20:28, ред.
Ему нужно заканчивать с футболом,здоровье важнее
88_DEIVID
88_DEIVID ответ dimagas2 (раскрыть)
22 июля в 20:09
В Голландии. Блинд с такой штукой играет.
ДСА
ДСА
22 июля в 20:05
Вполне справедливое решение.
ЮЗИК
ЮЗИК
22 июля в 19:59
Пора завязывать с футболом
протон1
протон1
22 июля в 19:47
Все логично - дефибриллятор это уже патология, никто не возьмёт на себя ответственность допустить его к игре.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 июля в 19:45
Здоровье должно быть дороже...
dimagas2
dimagas2
22 июля в 19:44
А где сможет?
beefs
beefs
22 июля в 19:44
естественно, какая может быть игра...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100