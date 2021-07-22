Эриксен не сможет играть в Серии А с дефибриллятором

1626972055

22 июля 2021, 19:40

Член научно-технического комитета Федерации футбола Италии Франческо Браконаро рассказал, сможет ли полузащитник «Интера» и сборной Дании играть в Серии А после имплантации ему кардиовертера-дефибриллятора.

Кристиан Эриксен не может быть допущен к игре в Италии. Но если ему удалят дефибриллятор, это будет означать, что вопрос с патологией решен, а значит, он сможет играть за «Интер».

Напомним, что Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией. У игрока остановилось сердце.