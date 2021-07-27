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«Галатасарай» подпишет защитника сборной Нидерландов и претендует на Эрнани

27 июля 2021, 06:32

Состав «Галатасарая» в ближайшее время пополнит защитник «Кристал Пэлас» и сборной Нидерландов Патрик ван Анхольт.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, 30-летний игрок уже подписал контракт с турецким клубом до июня 2024 года.

«Галатасарай» также заинтересован в услугах экс-полузащитника «Зенита» Эрнани. Сам 27-летний футболист открыт для перехода, но стамбульский клуб пока не достиг соглашения с «Пармой».

Ранее появилась информация о том, что «Кристал Пэлас» может усилиться игроком сборной Дании.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
27 июля в 09:24
такому хорошему игроку можно было получше найти клуб
КЭТиК
КЭТиК
27 июля в 08:46
У турок денег полно.
sv_1969
sv_1969
27 июля в 07:17
Умиляется Сарай
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 июля в 07:07
Неплохие у него аппетиты...
beefs
beefs
27 июля в 07:06
турецкий чемпионат сейчас на подъеме...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
27 июля в 06:35
Удачи в новом клубе.
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