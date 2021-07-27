«Галатасарай» подпишет защитника сборной Нидерландов и претендует на Эрнани

Состав «Галатасарая» в ближайшее время пополнит защитник «Кристал Пэлас» и сборной Нидерландов Патрик ван Анхольт.
Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, 30-летний игрок уже подписал контракт с турецким клубом до июня 2024 года.
«Галатасарай» также заинтересован в услугах экс-полузащитника «Зенита» Эрнани. Сам 27-летний футболист открыт для перехода, но стамбульский клуб пока не достиг соглашения с «Пармой».
Ранее появилась информация о том, что «Кристал Пэлас» может усилиться игроком сборной Дании.