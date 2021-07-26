«Тоттенхэм» стал ещё одним претендентом на трансфер Кварацхелии

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26 июля 2021, 19:55

Европейские клубы продолжают проявлять интерес к полузащитнику «Рубина» .

Как сообщается, вариант с подписанием Хвичи рассматривал «Милан», однако «россонери» не делали официальных предложений по трансферу хавбека. Миланский клуб ограничился запросом информации об игроке. «Рубин» хочет выручить с продажи Хвичи 18 млн евро, однако «Милан» не готов платить такие деньги. В борьбу за подписание Кварацхелии включился «Тоттенхэм», который намерен составить конкуренцию «Милану» за трансфер грузина.

Интерес к Хвиче также проявляют команды из Бундеслиги.