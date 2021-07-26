ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Тоттенхэм» стал ещё одним претендентом на трансфер Кварацхелии

26 июля 2021, 19:55

Европейские клубы продолжают проявлять интерес к полузащитнику «Рубина» Хвиче Кварацхелии.

Как сообщается, вариант с подписанием Хвичи рассматривал «Милан», однако «россонери» не делали официальных предложений по трансферу хавбека. Миланский клуб ограничился запросом информации об игроке. «Рубин» хочет выручить с продажи Хвичи 18 млн евро, однако «Милан» не готов платить такие деньги. В борьбу за подписание Кварацхелии включился «Тоттенхэм», который намерен составить конкуренцию «Милану» за трансфер грузина.

Интерес к Хвиче также проявляют команды из Бундеслиги.

Все новости
СлухиВ «Ман Юнайтед» не рассчитывают, что Погба продлит контракт
Вчера, 19:42 Комментарии6
Слухи«Вулверхэмптон» отказал «Тоттенхэму» в трансфере Коуди
Вчера, 19:11 Комментарии3
Слухи«Челси» начал переговоры с «Севильей» по трансферу Кунде
Вчера, 17:05 Комментарии6
Слухи«Милан» интересуется Брандтом
Вчера, 16:45 Комментарии3
Слухи«Манчестер Юнайтед» подпишет Варана на следующей неделе
Вчера, 16:02 Комментарии15
Холанд: «„Челси“? 175 млн — это слишком много за одного футболиста»
Вчера, 15:58 Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Евгений Ивановский (раскрыть)
вчера в 20:16
812 раз, мну посчитал! )))
Serdar Pashakow 1
Serdar Pashakow 1
вчера в 17:35
РПЛ для него вышка. Дальше он не тянет. Всеравно вернется назад в РПЛ за зароботком
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Евгений Ивановский (раскрыть)
вчера в 12:21
Вот и славно, пускай перспективит в другом месте!
НОЖ
НОЖ
вчера в 09:19
Ничего такого в этом футболисте нет.
112910415
112910415
вчера в 08:44
если подождать, подтянутся и главные киты )
88_DEIVID
88_DEIVID ответ Евгений Ивановский (раскрыть)
вчера в 04:35, ред.
Настоящие таланты не имеют таких жалких показателей в чемпионате. Тот же Санчо в 18-19 лет имел показатели на уровне Бундеслиги 12 голов и 14 голевух, в 19-20 лет - 17 голов и 16 ассистов. И это Бундеслига! А здесь жалкие 4 гола и 4 голеввых паса в 19-20 лет, на уровне слабейшего РПЛ.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ Евгений Ивановский (раскрыть)
вчера в 04:27
Где креатив? Прямолинейный поезд и если по прямой не получается пройти, то уже ничего не может сделать. Такие игрочишки в топ чемпионатах никогда не заиграют.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ Евгений Ивановский (раскрыть)
вчера в 04:25
Это Милану не нужен непонятно кто. Рассказов его с потрохами съел, грузин аж в слезах на другой фланг убежал. Жалкие 4 забитых мяча и 4 голевых паса в слабейшем чемпионате.
Милан будет в порядке, а этот игрочок не вылезет из РПЛ, а если и решится куда-то уйти, то ничего там не покажет.
Ironigor
Ironigor ответ Евгений Ивановский (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 00:39
Вы за всеми так следите и читаете всех комментарии или только мои ??? Сделайте пожалуйста доброе дело занимайтесь чем нибудь другим. Спасибо за понимание, уважаемый.
Ironigor
Ironigor ответ Евгений Ивановский (раскрыть)
вчера в 00:35
Будет время, можете посчитать, я вам доверяю.
Статистика иногда расширяет кругозор.
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 00:35
Ну сыграл человек один неудачный матч и что???В том же Спартаке нет ни одного настолько техничного и креативного игрока как Хвича!
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 00:31
Интересно,в последней тысяче сообщений,сколько раз упомянули слово утка???!!!
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 00:30
От Милана уже давно только имя осталось,а в этом году ушли ещё два ключевых игрока,Ибра тоже много матчей не сыграет из-за возраста.Провалятся как в чемпионате,так и в ЛЧ.Не нужен перспективному игроку такой клуб.
протон1
протон1
26 июля в 22:16
Да успокойтесь уже, никому не нужен ваш хвича!!!
Ravshan878
Ravshan878 ответ Cat01 (раскрыть)
26 июля в 22:09
Катёнок думаю он не куда не уедет.Слышала песни Розенбаума.
" Утиная Охота 🦆"! Тоже самое с Хвичи.☝️.)
Nazi
Nazi
26 июля в 22:08
Эх, в Тоттенхем было бы здорово. АПЛ смотреть интересно, каждую неделю можно было бы наблюдать за его игрой. Само собой если потянет. С его техникой в Англии не пропадет..
RBA
RBA
26 июля в 21:00
В очередь сукины дети, в очередь.(Собачье сердце)
berda2003
berda2003
26 июля в 20:39
отдайте вы эту хичу, а то комментаторы задолбали - всё время зовут какое-то домашнее животное - как говорит жена...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Шуnя771 (раскрыть)
26 июля в 20:34
Даже Рассказову он бы не интересен)
ДСА
ДСА
26 июля в 20:29
Рубли с долларами путают.
Союзник противников
Союзник противников
26 июля в 20:26
Вся Эуропа покорно выстроилась в очередь.
Ислам0926
Ислам0926
26 июля в 20:25
Лучше в Боруссию дортмунд там умеют раскрывать талант
nikoladolgov
nikoladolgov
26 июля в 20:20
А грузин есть в Тотенхеме ?
Шуnя771
Шуnя771
26 июля в 20:15
Походу к Хвиче проявляют интерес только агенты...
88_DEIVID
88_DEIVID
26 июля в 20:08
Хватит врать, Милан им не интересуется.
Ironigor
Ironigor
26 июля в 20:08
А ОНА ВСЁ ЕЩЁ ЛЕТАЕТ !!!
Так никто и не может сбить эту утку !!!)))
Cat01
Cat01
26 июля в 20:08
Очередь с каждым днём растёт
drug01
drug01
26 июля в 20:07
Кто предложит больше
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
26 июля в 20:07
Молю чтобы Тоттенхем опередил Милан!
particular
particular
26 июля в 20:03, ред.
Затопчут парнишку в АПЛ... Ему бы после РПЛ где-нибудь крылья расправить...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100