«Тоттенхэм» стал ещё одним претендентом на трансфер Кварацхелии

Европейские клубы продолжают проявлять интерес к полузащитнику «Рубина» Хвиче Кварацхелии.
Как сообщается, вариант с подписанием Хвичи рассматривал «Милан», однако «россонери» не делали официальных предложений по трансферу хавбека. Миланский клуб ограничился запросом информации об игроке. «Рубин» хочет выручить с продажи Хвичи 18 млн евро, однако «Милан» не готов платить такие деньги. В борьбу за подписание Кварацхелии включился «Тоттенхэм», который намерен составить конкуренцию «Милану» за трансфер грузина.
Интерес к Хвиче также проявляют команды из Бундеслиги.
Милан будет в порядке, а этот игрочок не вылезет из РПЛ, а если и решится куда-то уйти, то ничего там не покажет.
Милан будет в порядке, а этот игрочок не вылезет из РПЛ, а если и решится куда-то уйти, то ничего там не покажет.
Статистика иногда расширяет кругозор.
Статистика иногда расширяет кругозор.
" Утиная Охота 🦆"! Тоже самое с Хвичи.☝️.)
" Утиная Охота 🦆"! Тоже самое с Хвичи.☝️.)
Так никто и не может сбить эту утку !!!)))
Так никто и не может сбить эту утку !!!)))