«Милан» ведёт переговоры с агентами Зиеша. Игрок хочет перебраться в Италию

«Милан» продолжает поиск полузащитника после ухода Хакана Чалханоглу в «Интер».
MilanNews со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает, что «россонери» контактируют с агентами хавбека «Челси» Хакима Зиеша. Отмечается, что 28-летний игрок заинтересован в переезде в Италию.
Поспособствовать переходу могут хорошие отношения между «Миланом» и «Челси». За последнее время из лондонского клуба в итальянский перешли Фикайо Томори и Оливье Жиру.
Ранее сообщалось, что «Милан» намерен продлить контракт с одним из хавбеков команды.