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«Милан» ведёт переговоры с агентами Зиеша. Игрок хочет перебраться в Италию

вчера, 13:52

«Милан» продолжает поиск полузащитника после ухода Хакана Чалханоглу в «Интер».

MilanNews со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает, что «россонери» контактируют с агентами хавбека «Челси» Хакима Зиеша. Отмечается, что 28-летний игрок заинтересован в переезде в Италию.

Поспособствовать переходу могут хорошие отношения между «Миланом» и «Челси». За последнее время из лондонского клуба в итальянский перешли Фикайо Томори и Оливье Жиру.

Ранее сообщалось, что «Милан» намерен продлить контракт с одним из хавбеков команды.

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протон1
протон1
вчера в 20:23
Бакайоко и Зиеш точно не помешали бы для глубины состава под ЛЧ. Челси они не особо то нужны, там и без них полный порядок.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 14:19
В Барсу бы его!
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 14:02
Для Серии А топовый игрок
shlomo
shlomo
вчера в 13:58
Время для поисков еще есть...
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