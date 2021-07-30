«Милан» ведёт переговоры с агентами Зиеша. Игрок хочет перебраться в Италию

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вчера, 13:52

«Милан» продолжает поиск полузащитника после ухода Хакана Чалханоглу в «Интер».

MilanNews со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает, что «россонери» контактируют с агентами хавбека «Челси» . Отмечается, что 28-летний игрок заинтересован в переезде в Италию.

Поспособствовать переходу могут хорошие отношения между «Миланом» и «Челси». За последнее время из лондонского клуба в итальянский перешли Фикайо Томори и Оливье Жиру.

Ранее сообщалось, что «Милан» намерен продлить контракт с одним из хавбеков команды.