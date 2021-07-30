Стало известно, по каким причинам Лукаку отказался переходить в «Челси»

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вчера, 11:48

La Gazzetta dello Sport объясняет причины, по которым нападающий «Интера» не захотел переходить в «Челси».

Источник утверждает, что форвард не захотел возвращаться в Англию, так как уже вложился в недвижимость в Милане. Также Лукаку открыл в Италии несколько своих ресторанов.

Ромелу доволен своим положением в «Интере», игрок хочет помочь команде в новом сезоне побороться за медали.

Ранее стало известно, какую сумму «Челси» был готов заплатить за трансфер Лукаку.