ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Стало известно, по каким причинам Лукаку отказался переходить в «Челси»

вчера, 11:48

La Gazzetta dello Sport объясняет причины, по которым нападающий «Интера» Ромелу Лукаку не захотел переходить в «Челси».

Источник утверждает, что форвард не захотел возвращаться в Англию, так как уже вложился в недвижимость в Милане. Также Лукаку открыл в Италии несколько своих ресторанов.

Ромелу доволен своим положением в «Интере», игрок хочет помочь команде в новом сезоне побороться за медали.

Ранее стало известно, какую сумму «Челси» был готов заплатить за трансфер Лукаку.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 19:43
После следующего сезона в Интере он значительно подешевеет!
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:30
Пустил корни в Италии, да и погода там гораздо лучше вечных английских дождей. Так что выбор логичен и очевиден!
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:55
Имеет право на это!
Hitmans Manager
Hitmans Manager ответ Опасный хулиган (раскрыть)
вчера в 12:45
А кто его усадит в Челси на лавку? Вернер, Абрахам?) Смешно даже такое думать)
L. F. С.
L. F. С.
вчера в 12:36
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 12:34
    "От добра добра не ищут", поэтому и отказался, зачем испытывать судьбу, если у тебя всё хорошо в Италии, играя за "Интер", и всё хорошо, что имеет отношение к бизнесу, неизвестно ещё, как всё сложится, если во второй раз окажется в Англии, играя за "Челси". Недаром говорят: "В одну и ту же реку нельзя войти дважды", и таких примеров более, чем достаточно...
    Мудрое решение 28-летнего форварда...
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 12:33
    организовал свой бизнес
    1bear
    1bear
    вчера в 12:32
    ...просто в Италии ему лучше,чем в Англии
    Стасодзюб
    Стасодзюб
    вчера в 12:23
    Ну и правильно все,дзюба тоже бы с зенита в реал не перешел из за иранца))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 12:21
    Стало известно........, но в разделе слухи . Понимай , как знаешь.
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    вчера в 12:20
    в Интере он номер 1. а в Челси будет в основном лавку греть
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 12:08
    В Англии Лукаку тоже провёл немало времени, но сравнив всё за и против всё же ставку сделал на Италию.
    drug01
    drug01
    вчера в 12:04
    Теперь это не важно
    David Young
    David Young
    вчера в 12:00
    Такие факторы часто влияют на то какой клуб выбирают для себя футболисты. Думаю что это логично со стороны Ромелу.
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 11:55
    Расширил бы ресторанную сеть до Лондона.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 11:54
    Чисто по человечески я его понимаю...
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