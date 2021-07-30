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«Ливерпуль» по-прежнему заинтересован в трансфере Нойхауса

вчера, 12:01

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп по-прежнему заинтересован в полузащитнике менхенгладбахской «Боруссии» Флориане Нойхаусе.

По данным Sport1, 24-летний хавбек может обойтись «красным» примерно в 40 миллионов евро, такая сумма не устраивает руководство «Ливерпуля». Помимо этого, английский клуб вряд ли решится на этот трансфер, так как испытывает переизбыток полузащитников.

Отмечается, что «Ливерпуль» вернется к варианту с трансфером Нойхауса в будущем.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может подписать форварда «Вест Хэма».

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Karkaz
Karkaz
вчера в 16:05
Была информация, что Бавария уже в мае договорилась по Нойхаусу, что он в 22 году перейдет в Мюнхен.
shlifen
shlifen
вчера в 13:20
"Переизбыток" понятие относительное. У красных уже ушёл Вейналдум и продан Уилсон (хотя он наверое больше вингер) и Груич, явно хотят продать ещё и Шакири, Окслейда + защитника Филлипса.

Центр поля у Ливера выглядит не супер-топово. Да есть Фабиньо и Тьяго (который точно пока на 100% не вписался), есть ветераны Хендерсон и Милнер (который чаще страхует другие позиции вроде крайних защитников) и есть Кейта (который стабильно пол-сезона травмирован, и четверть сезона набирает форму) + Кёртис Джонс. Вроде и по два человека на место (для схемы 4-3-3), но с учётом травм, такая полузащита не выглядит достаточной для борьбы за АПЛ и ЛЧ.

Я бы сказал что игрок на место Вейналдума с высокой работоспособностью и умением играть как в обороне так и в атаке не помешал бы, условные Сауль или Забитцер - вполне бы вписались... Нойхаус же выглядит вариантом "попроще", но с почти такой же ценой. Вообще говоря у Ливерпуля хватает средних игроков в составе, которых не мешало бы продать, и купить 2-3 уровнем повыше.
Шакири, Кейта и Матип (исключительно из-за жуткой травматичности), Ориги, Филлипс, Цимикас, Окслейд-Чемберлен, Бен Девис - со всей этой группой игроков можно смело прощаться - лучше играть они не станут. При этом нужен ещё человек в атаку (одного Жоты для подмены мало), и один центральный хавбек. Но в отличии от американцев в МЮ, американцы у Ливерпуля явно хотят экономить...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:30
40 лямов дороговато!
Cat01
Cat01
вчера в 12:03
Надо решать скорее
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