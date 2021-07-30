«Ливерпуль» по-прежнему заинтересован в трансфере Нойхауса

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вчера, 12:01

Главный тренер «Ливерпуля» по-прежнему заинтересован в полузащитнике менхенгладбахской «Боруссии» .

По данным Sport1, 24-летний хавбек может обойтись «красным» примерно в 40 миллионов евро, такая сумма не устраивает руководство «Ливерпуля». Помимо этого, английский клуб вряд ли решится на этот трансфер, так как испытывает переизбыток полузащитников.

Отмечается, что «Ливерпуль» вернется к варианту с трансфером Нойхауса в будущем.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может подписать форварда «Вест Хэма».