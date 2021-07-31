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В «Атлетико» подтвердили, что клуб заинтересован в подписании Гризманна

вчера, 09:44

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал слухи, что мадридский клуб может подписать нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна.

Я ничего не исключаю, но могу сказать, что это непростой трансфер. Мы ждем информации не только от Гризманна, но и от других игроков. Но я повторюсь, что это очень сложный трансфер.

Ранее была информация о возможном переходе Гризманна в один из топ-клубов АПЛ.

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Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 01:16
Было бы неплохо.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:08, ред.
Самой большой ошибкой был уход Гризмана в Барселону. В Атлетико он как говорится был в доску свой. Мало того, это был его клуб, в котором он проявлял себя с самой лучшей стороны, где он понимал своих партнёров и всё это было взаимно. Игра Антуана действительно в Атлетико была показательной где он забивал очень красивые и, самое главное, нужные мячи. Уход в Барселону оказал негативное влияние на саму игру Антуана и никаких дивидендов не принесла ни ему ни Барселоне. И если же он вернётся в Атлетико, есть вероятность того что он опять найдёт себя и свою игру. И в этом ему сможет помочь Диего Симеоне. Будем надеятся на возрождение Антуана в Атлетико !!! Удачи! Всем Добра !!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:18
На халяву можно взять.
112910415
112910415
вчера в 12:08
стулья против денег
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 11:01
Гризманн нарасхват
1bear
1bear
вчера в 10:39
на фига он нужен???
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 10:32
Барселоне Гризман явно не нужен,во первых большая зарплата а ситуацию с финансами все мы знаем,во вторых не оправдал надежды которые на него возлагала и в третьих натянутые отношение с командой и Месси. Гризман привык быть лидером а тут не получилось я считаю что его неправильно использовали и он сник потому что в Атлетико он привык быть свободным художником а в Барсе есть уже один
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:21
Ключевое слово _может_, тем более, что он акцентирует на том, что это очень сложный трансфер...
Да, сложный, болельщики против, и вряд ли, независимо от того, как он будет играть, у болельщиков будет такое отношение к Гризманну, как ранее... Пожалуй, решающее значение в вопросе нужен или нет Гризманн в "Атлетико" будет за главным тренером команды...

На мой взгляд, игрок с такой "подмоченной" репутацией, нигде особо не нужен, тем более, что играет он всё хуже, и хуже...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:10
А нужен ли Антуан Атлетико??? Болельщики скорее всего не обобрят этот трансфер, а если еще и игра у Гризмана сразу не пойдет, то вообще парня заклюют. В Барселоне у Антуана явно не получилось, не факт , что в Атлетико получится, результативность у парня просто ужасная, а ведь моментов ему создавали очень много, но реализация была слабенькая.
Ждем новостей из Барселоны, там многих хотят продать, вот только слетать с жирного контракта никто добровольно не хочет.
Всем здоровья.
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:08
Надо возвращаться. Гризманн сделал себе имя в Атлетико.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 09:57
А я думаю Гризман в Атлетико будет так же продуктивен как Суарес после Барсы.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:54
Не думаю, что от хрусталя будет польза.
particular
particular
вчера в 09:51
Когда-то Гризи был как невеста на выданье, - желанный и неповторимый, а теперь один из толпы возможных кандидатов...
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