В «Атлетико» подтвердили, что клуб заинтересован в подписании Гризманна

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал слухи, что мадридский клуб может подписать нападающего «Барселоны» .

Я ничего не исключаю, но могу сказать, что это непростой трансфер. Мы ждем информации не только от Гризманна, но и от других игроков. Но я повторюсь, что это очень сложный трансфер.