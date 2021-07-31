В «Атлетико» подтвердили, что клуб заинтересован в подписании Гризманна

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал слухи, что мадридский клуб может подписать нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна.
Я ничего не исключаю, но могу сказать, что это непростой трансфер. Мы ждем информации не только от Гризманна, но и от других игроков. Но я повторюсь, что это очень сложный трансфер.
Ранее была информация о возможном переходе Гризманна в один из топ-клубов АПЛ.
Ждем новостей из Барселоны, там многих хотят продать, вот только слетать с жирного контракта никто добровольно не хочет.
Всем здоровья.
Ждем новостей из Барселоны, там многих хотят продать, вот только слетать с жирного контракта никто добровольно не хочет.
Всем здоровья.
Да, сложный, болельщики против, и вряд ли, независимо от того, как он будет играть, у болельщиков будет такое отношение к Гризманну, как ранее... Пожалуй, решающее значение в вопросе нужен или нет Гризманн в "Атлетико" будет за главным тренером команды...
На мой взгляд, игрок с такой "подмоченной" репутацией, нигде особо не нужен, тем более, что играет он всё хуже, и хуже...
Да, сложный, болельщики против, и вряд ли, независимо от того, как он будет играть, у болельщиков будет такое отношение к Гризманну, как ранее... Пожалуй, решающее значение в вопросе нужен или нет Гризманн в "Атлетико" будет за главным тренером команды...
На мой взгляд, игрок с такой "подмоченной" репутацией, нигде особо не нужен, тем более, что играет он всё хуже, и хуже...