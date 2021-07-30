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«Зенит» готов заплатить 30 млн евро за Белотти

вчера, 21:55

«Зенит» продолжает интересоваться форвардом «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти.

Утверждается, что питерцы готовы заплатить за футболиста 30 млн евро (с учетом возможных бонусов). Контракт Белотти истекает в июне 2022 года.

Ранее слухи связывали нападающего с топ-клубом Серии А.

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Все комментарии
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ steelhead (раскрыть)
сегодня в 06:38
Причем тут Юве??? Человек говорит,что Кьеза не поедет!!!Юве дадут условные миллионы,он отдаст,а Федерико ни-ни
steelhead
steelhead ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 00:59, ред.
Мне тоже так кажется. Юве себя не на помойке нашел, как бы к нему кто не относился))).
juvenale
juvenale ответ steelhead (раскрыть)
сегодня в 00:59
в РФ он вообще не поедет
steelhead
steelhead ответ Гoлoвaч Ленa (раскрыть)
сегодня в 00:57
Европейский середняк вполне может класть условным КС, Уфе и Екату. Лавочку с дублями прикроют, уже понимают, что играют с огнем.
Гoлoвaч Ленa
Гoлoвaч Ленa ответ steelhead (раскрыть)
сегодня в 00:54
Ну раз не могут взять топов, зачем размениваться на середняков?
steelhead
steelhead ответ Гoлoвaч Ленa (раскрыть)
сегодня в 00:53
Кьеза сейчас стоит 100+. А в РФ он поедет за 200 и с контрактом от 20.
Гoлoвaч Ленa
Гoлoвaч Ленa
сегодня в 00:35
Лучше бы взяли Кьезу
Очень понравился на ЧЕ
steelhead
steelhead ответ 311 (раскрыть)
сегодня в 00:34
Спал, Капелло, Каррера и Кришито, кстати, порадовали своим присутствием. Таких итальянцев можно завозить, даже за большое бабло, тут не поспоришь. Приятное впечатление о себе оставили, как мне кажется.
Хиромант
Хиромант ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 00:10
Это, конечно, палка в колёса... Тут не поспоришь... Ну ничего, они что нибудь да придумают...
311
311 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 00:02, ред.
Спаллетти, Капелло, Манчини, Каррера, Маркизио, Кришито, Розина, Боккетти, и это только не вдаваясь в историю!)
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 00:00
Да, но у Дзюбы есть один козырь и он решает, паспорт рф
Центр обороны леги, оздоев выбыл, жирков староват и почти вся полузащита леги
minai
minai
вчера в 23:55
Возьмите лучше Кокорина. Чем не итальянец ?
1bear
1bear
вчера в 23:24
боюсь,что за 30 в Россию не продадут...
minai
minai
вчера в 23:22
Если чувак решил завершить карьеру, то это для него как нибудь подойдёт.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 23:19
Белотти под стать Дзюбе, за сборную только "карликам" забивает!
Из 12-и голов за сборную - 5 мячей Лихтенштейну!
На прошедшем Евро самое слабое звено в Сквадра Адзурре был, я плевался когда его Манчини выпускал! Ноль голов на евро, да еще послематчевый пенальти в финале не забил, короче желаю Зениту чтобы у них всё получилось с трансфером Белотти, может хоть из Зенита его в сборную не будут брать!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:18
Для Зенита тридцатка - это как простому смертному за хлебушком сходить.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:13
Итальянцы к нам не едут.
steelhead
steelhead ответ Hypnoz (раскрыть)
вчера в 23:04
Год контракта, возраст, и нап не игравший за пределами Италии. С чего там кэф? Разумная цена, больше он не стоит точно. Вопрос, как его уломали поехать в Питер? Ну, понимаю, бабло, но как бы он не на паперти деньги получает, на фига это ему, тем более, чемпион Европы? Если только длинный контракт и перспективы остаться в структуре Зени по окончанию карьеры. А вдруг у чувака не пойдет?
Legend 6
Legend 6
вчера в 23:01
Надо Кокорина брать. Фиалки дорого не возьмут, и возможно доплатят. В ЛЧ хоть с Белотти, хоть без него Зениту ничего не светит. А ручной чемпионат и так за уши притянут.
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 22:58
Трансферная стоимость около 35 млн. !
Умножаем на коэффициент 1.5 для России, получаем около 52 млн. евро. За эти деньги продадут !
Palex
Palex ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 22:49
Потому что за 30.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:48
А почему не за 55 ?
Хиромант
Хиромант ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 22:45
Может и так... Но что он получше Дзюбы будет ты ведь не отрицаешь?
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 22:44
Рома выбирая между Шомой ,Азмуном и Белотти выбрала Шому и Азмуна неужели скауты Зенита не догоняют что Белотти это дерево но правда получше Дзюбиньо
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 22:43
Белотти далеко не лучший вариант
Единственные ценные качества это работоспособность и крепкий физически
Думаю зениту стоит потехничнее поискать
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:40, ред.
«Зенит» готов заплатить 30 млн евро за Белотти...

- И все сразу кинулись обсуждать сумму...

- А по мне, так лучше смотреть на игру Белотти, чем на ходьбу Дзюбы!

- Парируйте!...
Alhunah
Alhunah
вчера в 22:38
Беллоти пойдет за советом к Манчини а тот всё вспомнит)) так что забудьте
88_DEIVID
88_DEIVID
вчера в 22:34
Нормально. Для Торино лучшее предложение, за напа с заканчивающимся через год контрактом.
Predator94
Predator94
вчера в 22:31
Еще один дзюба?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:25
Так прям нужен,что жуть.
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