«Зенит» готов заплатить 30 млн евро за Белотти...

«Зенит» продолжает интересоваться форвардом «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти.
Утверждается, что питерцы готовы заплатить за футболиста 30 млн евро (с учетом возможных бонусов). Контракт Белотти истекает в июне 2022 года.
Ранее слухи связывали нападающего с топ-клубом Серии А.
Очень понравился на ЧЕ
Очень понравился на ЧЕ
Центр обороны леги, оздоев выбыл, жирков староват и почти вся полузащита леги
Центр обороны леги, оздоев выбыл, жирков староват и почти вся полузащита леги
Из 12-и голов за сборную - 5 мячей Лихтенштейну!
На прошедшем Евро самое слабое звено в Сквадра Адзурре был, я плевался когда его Манчини выпускал! Ноль голов на евро, да еще послематчевый пенальти в финале не забил, короче желаю Зениту чтобы у них всё получилось с трансфером Белотти, может хоть из Зенита его в сборную не будут брать!
Из 12-и голов за сборную - 5 мячей Лихтенштейну!
На прошедшем Евро самое слабое звено в Сквадра Адзурре был, я плевался когда его Манчини выпускал! Ноль голов на евро, да еще послематчевый пенальти в финале не забил, короче желаю Зениту чтобы у них всё получилось с трансфером Белотти, может хоть из Зенита его в сборную не будут брать!
Умножаем на коэффициент 1.5 для России, получаем около 52 млн. евро. За эти деньги продадут !
Умножаем на коэффициент 1.5 для России, получаем около 52 млн. евро. За эти деньги продадут !
Единственные ценные качества это работоспособность и крепкий физически
Думаю зениту стоит потехничнее поискать
Единственные ценные качества это работоспособность и крепкий физически
Думаю зениту стоит потехничнее поискать
- И все сразу кинулись обсуждать сумму...
- А по мне, так лучше смотреть на игру Белотти, чем на ходьбу Дзюбы!
- Парируйте!...
- И все сразу кинулись обсуждать сумму...
- А по мне, так лучше смотреть на игру Белотти, чем на ходьбу Дзюбы!
- Парируйте!...