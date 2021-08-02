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Грилиш прервал отпуск ради переговоров с «Манчестер Сити»

вчера, 09:58

«Манчестер Сити» продолжает интересоваться полузащитником «Астон Виллы» Джеком Грилишем, пишет The Daily Star.

Сообщается, что футболист прервал свой отпуск для переговоров с «горожанами».

Ранее стало известно, сколько МС предлагает за хавбека.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 23:35
думаю, что 100 лимонов многовато для такого игрока.
Государь-посохоносец
Государь-посохоносец
вчера в 15:24
А в ливерпуль перейти слабо? Аха-ха)
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:45
Наверное перейдет в Сити
Беренгар
Беренгар
вчера в 13:39
Халиф на час. Этот жадный Гриль сдуется в следующем же сезоне.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 12:53
почувствовал запах денег
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 11:48
Если интерисуются,можно глядки и оставить,как вариант заработать много,холявного бабла!!
Mangur
Mangur
вчера в 11:46
Важное событие.Важное
ОПС
ОПС
вчера в 11:42
Все правильно, надо думать о работе, а отпуск на потом.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:04
А разве у англичан есть отпуск ?
А тренироваться когда ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:51
Ради денег можно и Канарами пожертвовать...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:42
Тут есть для чего напрягаться.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:07
Ради этого есть смысл прервать
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