Грилиш прервал отпуск ради переговоров с «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» продолжает интересоваться полузащитником «Астон Виллы» Джеком Грилишем, пишет The Daily Star.
Сообщается, что футболист прервал свой отпуск для переговоров с «горожанами».
Ранее стало известно, сколько МС предлагает за хавбека.
«Манчестер Сити» продолжает интересоваться полузащитником «Астон Виллы» Джеком Грилишем, пишет The Daily Star.
Сообщается, что футболист прервал свой отпуск для переговоров с «горожанами».
Ранее стало известно, сколько МС предлагает за хавбека.
А тренироваться когда ?
А тренироваться когда ?