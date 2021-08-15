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«Торпедо» продолжает побеждать и лидировать в таблице. Итоги 6-го тура ФНЛ

сегодня, 20:48

Завершились все матчи 6-го тура Футбольной Национальной Лиги.

«СКА-Хабаровск» — «Торпедо» 0:1
Гол: Енин Иван 72

«Енисей» — «Олимп-Долгопрудный» 1:0
Гол: Марков Николай 85

«Оренбург» — «Велес» 2:1
Голы: Фамейе Джоэль 12, Гойкович Ренато 28 — Лопатин Даниил 43

«КАМАЗ» — «Металлург» 3:0
Голы: Янушковский Роман 10, Янушковский Роман 51, Гаглоев Александр 90+4

«Нефтехимик» — «Факел» 3:0
Голы: Шоркин Максим 3, Денисов Роман 45, Емельянов Данила 80

«Краснодар-2» — «Волгарь» 1:0
Гол: Манелов Ираклий 65

«Кубань» — «Текстильщик» 1:0
Гол: Кармаев Никита 28

«Ротор» — «Балтика» 1:1
Голы: Школик Игорь 88 — Бериашвили Илиа 83 (автогол)

«Томь» — «Акрон» 2:1
Голы: Ставпец Александр 62 (пенальти), Кирсанов Никита 85 — Палиенко Максим 53

«Спартак-2» — «Алания» 3:2
Голы: Мельников Степан 7, Шитов Владислав 12, Воропаев Артем 90 — Кобесов Давид 51, Машуков Ислам 61

«Торпедо» продолжает побеждать и лидировать в таблице. Итоги 6-го тура ФНЛ

С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:24
А готово ли Торпедо к игре в РПЛ??? Не получится так, что руководство само откажется от перехода в РПЛ???
88_DEIVID
88_DEIVID
сегодня в 21:16
Вот что значит от бездаря Игнашевича избавились.
1bear
1bear
сегодня в 20:50
Торпедо уже дозрел к Премьер лиге
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