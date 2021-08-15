«Торпедо» продолжает побеждать и лидировать в таблице. Итоги 6-го тура ФНЛ

Завершились все матчи 6-го тура Футбольной Национальной Лиги.
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо» 0:1
Гол: Енин Иван 72
«Енисей» — «Олимп-Долгопрудный» 1:0
Гол: Марков Николай 85
«Оренбург» — «Велес» 2:1
Голы: Фамейе Джоэль 12, Гойкович Ренато 28 — Лопатин Даниил 43
«КАМАЗ» — «Металлург» 3:0
Голы: Янушковский Роман 10, Янушковский Роман 51, Гаглоев Александр 90+4
«Нефтехимик» — «Факел» 3:0
Голы: Шоркин Максим 3, Денисов Роман 45, Емельянов Данила 80
«Краснодар-2» — «Волгарь» 1:0
Гол: Манелов Ираклий 65
«Кубань» — «Текстильщик» 1:0
Гол: Кармаев Никита 28
«Ротор» — «Балтика» 1:1
Голы: Школик Игорь 88 — Бериашвили Илиа 83 (автогол)
«Томь» — «Акрон» 2:1
Голы: Ставпец Александр 62 (пенальти), Кирсанов Никита 85 — Палиенко Максим 53
«Спартак-2» — «Алания» 3:2
Голы: Мельников Степан 7, Шитов Владислав 12, Воропаев Артем 90 — Кобесов Давид 51, Машуков Ислам 61
С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.