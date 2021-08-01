«Челси» обыграл «Арсенал» в товарищеском матче

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01 августа 2021, 19:30

«Челси» одержал победу над «Арсеналом» в контрольной встрече.

Голами в составе «синих» отметились и , а за «канониров» отличился .

Firing us into the lead! 💥



🔴 0-1 🔵 pic.twitter.com/dnalmvs0PU — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 1, 2021

Tammy finds the net! 💪



🔴 1-2 🔵 pic.twitter.com/2SrNzWwas5 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 1, 2021

«Челси» продолжает показывать отличные результаты при Томасе Тухеле, однако другой немецкий специалист, возглавивший топ-клуб этим летом, всё ещё не может добиться победы со своей новой командой.