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«Челси» обыграл «Арсенал» в товарищеском матче

01 августа 2021, 19:30
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Челси» одержал победу над «Арсеналом» в контрольной встрече.

Голами в составе «синих» отметились Кай Хаверц и Тэмми Абрахам, а за «канониров» отличился Гранит Джака.

«Челси» продолжает показывать отличные результаты при Томасе Тухеле, однако другой немецкий специалист, возглавивший топ-клуб этим летом, всё ещё не может добиться победы со своей новой командой.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
01 августа в 21:09
Надеюсь в официальных матчах Арсенал будет победителем
A.S.A
A.S.A
01 августа в 20:50, ред.
В целом провели довольно-таки живой матч с достаточно большим количеством опасных моментов как у одних так и у других ворот. Логичным исходом была бы ничья, но Арсенал не был бы Арсеналом если бы не привез гол на ровном месте...так что снова проиграли из-за результативной ошибки...
Понравилась игра новичка команды Бена Уайта, который спас команду 3 раза.
Команде просто необходим креативный игрок в атаку, нужна нормальная десятка, т.к сезон длинный и на одном ЭСР далеко не уйдем.
Ironigor
Ironigor
01 августа в 20:07
В Арсенале так остались проблемы, а Челси с ожидаемой Победой !!!
David Young
David Young
01 августа в 19:58
Теперь синим из Лондона нужно побеждать своих соседей пушкарей в английской Премьер-Лиге и в других турнирах, если будут матчи ещё в каких-то турнирах. В принципе сделать это будет не так уж сложно, сейчас Челси сильнее лондонского Арсенала.
Сварожич
Сварожич
01 августа в 19:49
Челси нужно отработать защитные редуты
marut
marut
01 августа в 19:48
Наверное результат закономерен
izrafel
izrafel
01 августа в 19:47
Челси размялся с Арсеналом
Djebrael
Djebrael
01 августа в 19:46
Грех не выиграть у Арсенала
Mekail
Mekail
01 августа в 19:44
В принципе ожидаемый результат
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 августа в 19:36
В таварняке не считается!
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