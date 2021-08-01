«Челси» обыграл «Арсенал» в товарищеском матче

«Челси» одержал победу над «Арсеналом» в контрольной встрече.
Голами в составе «синих» отметились Кай Хаверц и Тэмми Абрахам, а за «канониров» отличился Гранит Джака.
Firing us into the lead! 💥— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 1, 2021
🔴 0-1 🔵 pic.twitter.com/dnalmvs0PU
Tammy finds the net! 💪— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 1, 2021
🔴 1-2 🔵 pic.twitter.com/2SrNzWwas5
«Челси» продолжает показывать отличные результаты при Томасе Тухеле, однако другой немецкий специалист, возглавивший топ-клуб этим летом, всё ещё не может добиться победы со своей новой командой.
Понравилась игра новичка команды Бена Уайта, который спас команду 3 раза.
Команде просто необходим креативный игрок в атаку, нужна нормальная десятка, т.к сезон длинный и на одном ЭСР далеко не уйдем.
Понравилась игра новичка команды Бена Уайта, который спас команду 3 раза.
Команде просто необходим креативный игрок в атаку, нужна нормальная десятка, т.к сезон длинный и на одном ЭСР далеко не уйдем.