Нагельсманн: «Пришла пора революционных изменений в футболе»

Рулевой «Баварии» высказался о необходимости внедрения современных технологий в футболе.

Американский футбол с большим отрывом опережает футбол с точки зрения технологий. У квотербека есть наушник, в котором он слышит подсказки от тренера. Нам очень нужно что-то подобное.

Нам нужно прекращать прятаться за традициями. Пришла пора революционных изменений.