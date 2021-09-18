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Нагельсманн: «Пришла пора революционных изменений в футболе»

18 сентября 2021, 14:00

Рулевой «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о необходимости внедрения современных технологий в футболе.

Американский футбол с большим отрывом опережает футбол с точки зрения технологий. У квотербека есть наушник, в котором он слышит подсказки от тренера. Нам очень нужно что-то подобное.

Нам нужно прекращать прятаться за традициями. Пришла пора революционных изменений.

Недавно сообщалось, что тренер клуба Серии А использует дроны и большой экран на тренировках своей команды.

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pomor45
pomor45 ответ shlomo2 (раскрыть)
18 сентября в 20:21
Можно хоть сейчас использовать на тренировках и в товарищеских матчах. В официальных матчах игроки должны демонстрировать то, чему научены до выхода на поле, но капитану команды для оперативных указаний тренера я бы разрешил использовать эту технологию.
протон
протон
18 сентября в 19:48
В РПЛ предлагаю ввести пояс-электрошокер. Ток подается после доната болельщиков. Так мы решим сразу 2 проблемы: повысим интенсивность игры и уйдем от госфинансирования футбола.
Союзник противников
Союзник противников
18 сентября в 17:37
Фуйня какая...Ещё и замены,как в баскетболе и волейболе,ворота как в регби,ну а руками у нас давно борются,как в регби и ручном мяче...
112910415
112910415
18 сентября в 16:17
с осторожностью, с великой осторожностью !
Garrincha58
Garrincha58
18 сентября в 15:35
скоро всё испортят и будут играть роботы
баск
баск
18 сентября в 15:16
Ещё один ушибленный дятел, дорвавшийся до гаджетов..
Да в этом и состоит одна из прелестей футбола, как раз в его традиционализме.

Чип себе в голову вбил бы, бестолочь, а пульт от чипа жене своей отдал, пусть руководит с кухни, пока товарисч совсем не отморозился..

Надо же, а я ведь к нему хорошо относился, думал- молодой, энергичный тренер новой формации.
А оказался безмозглой макакой со смартфоном..
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
18 сентября в 14:58
Технологии важны, но вводить их нужно аккуратно.
David Young
David Young ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
18 сентября в 14:33
.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
18 сентября в 14:26
Да, потом в финале, где будут играть Манчестер Сити и Челси например, Гвардиола в конце матча подскажет Стерлингу(в случае, когда у них будет 30 ударов по воротам и ни одного удара в створ):
— Стерлинг падай, сейчас, кому говорю - ныряй!
И в эту секунду вратарь Эдерсон ответит ему:
— Простите тренер, я перепутал и взял наушники Стерлинга. У него, наверное, мои наушники, и они не работают.
Cat01
Cat01
18 сентября в 14:05
Это ждём 50 лет
shlomo2
shlomo2
18 сентября в 14:04
А нужны ли такие новшества....????
Борислaв
Борислaв
18 сентября в 14:01
Посмотрим на эти новшества...:)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 сентября в 14:01
Особенно в России...
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