Нагельсманн: «Пришла пора революционных изменений в футболе»

Рулевой «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о необходимости внедрения современных технологий в футболе.
Американский футбол с большим отрывом опережает футбол с точки зрения технологий. У квотербека есть наушник, в котором он слышит подсказки от тренера. Нам очень нужно что-то подобное.
Нам нужно прекращать прятаться за традициями. Пришла пора революционных изменений.
Недавно сообщалось, что тренер клуба Серии А использует дроны и большой экран на тренировках своей команды.
— Стерлинг падай, сейчас, кому говорю - ныряй!
И в эту секунду вратарь Эдерсон ответит ему:
— Простите тренер, я перепутал и взял наушники Стерлинга. У него, наверное, мои наушники, и они не работают.
— Стерлинг падай, сейчас, кому говорю - ныряй!
И в эту секунду вратарь Эдерсон ответит ему:
— Простите тренер, я перепутал и взял наушники Стерлинга. У него, наверное, мои наушники, и они не работают.