Астрофизики усилили тренерский штаб «Манчестер Сити»

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23 марта 2021, 15:23

Руководство «Манчестер Сити» пригласило в тренерский штаб группу астрофизиков.

Перед учеными поставлена задача – максимально подробно исследовать изменения пространства и передвижения футболистов во время различных ситуаций на поле.

Тренировочные поля клуба уже обвешаны камерами, которые отслеживают каждое движение спортсменов, а затем переносят их в режим реального матча. Не исключено, что будет разработан искусственный интеллект, который будет воспроизводить возможные действия соперника.

Недавно «Галатасарай» установил солнечные панели на крыше своего стадиона.