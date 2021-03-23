Астрофизики усилили тренерский штаб «Манчестер Сити»

Руководство «Манчестер Сити» пригласило в тренерский штаб группу астрофизиков.
Перед учеными поставлена задача – максимально подробно исследовать изменения пространства и передвижения футболистов во время различных ситуаций на поле.
Тренировочные поля клуба уже обвешаны камерами, которые отслеживают каждое движение спортсменов, а затем переносят их в режим реального матча. Не исключено, что будет разработан искусственный интеллект, который будет воспроизводить возможные действия соперника.
Недавно «Галатасарай» установил солнечные панели на крыше своего стадиона.
В футболе только сила, теории того, что ты делаешь очень мало. Законы вселенной описывает физика. Всё что нас окружает и что мы делаем - физика. Футбол - физика.
А эти парни могут открыть для футболистов новые границы в понимании ключевых аспектов футбола, развить понимание того что ты делаешь, пространственное мышление и много всего прочего.
В футболе только сила, теории того, что ты делаешь очень мало. Законы вселенной описывает физика. Всё что нас окружает и что мы делаем - физика. Футбол - физика.
А эти парни могут открыть для футболистов новые границы в понимании ключевых аспектов футбола, развить понимание того что ты делаешь, пространственное мышление и много всего прочего.
Перед преподавателями поставлена задача - максимально подробно донести до Сульшера самые азы тренерства, разжевать понятие "тактика", рассказать о ситуациях когда назначается пенальти.
Не исключено, что будет разработан искусственный интеллект, который заменит норвежца на тренерском мостике в случае безуспешного обучения.
Перед преподавателями поставлена задача - максимально подробно донести до Сульшера самые азы тренерства, разжевать понятие "тактика", рассказать о ситуациях когда назначается пенальти.
Не исключено, что будет разработан искусственный интеллект, который заменит норвежца на тренерском мостике в случае безуспешного обучения.