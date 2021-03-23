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Астрофизики усилили тренерский штаб «Манчестер Сити»

23 марта 2021, 15:23

Руководство «Манчестер Сити» пригласило в тренерский штаб группу астрофизиков.

Перед учеными поставлена задача – максимально подробно исследовать изменения пространства и передвижения футболистов во время различных ситуаций на поле.

Тренировочные поля клуба уже обвешаны камерами, которые отслеживают каждое движение спортсменов, а затем переносят их в режим реального матча. Не исключено, что будет разработан искусственный интеллект, который будет воспроизводить возможные действия соперника.

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Все комментарии
h8you
h8you
23 марта в 19:42
кашпировского еще можно подтянуть
Igo0rek
Igo0rek ответ Мафиёзник (раскрыть)
23 марта в 18:17
Ну кроме высоких перегрузок и радиации, их там ничего не ждет))
Мафиёзник
Мафиёзник ответ Igo0rek (раскрыть)
23 марта в 18:13, ред.
Значит Сити всей толпой надо в космос смотаться на недельку, зарядиться так сказать космической аурой)))
Igo0rek
Igo0rek ответ Мафиёзник (раскрыть)
23 марта в 17:17
Астрофизика, это не астрология с ее бредовыми гороскопами. Это наука изучающая космос с точки зрения физики и химии.
Igo0rek
Igo0rek ответ ilyafrom (раскрыть)
23 марта в 17:11
Ну это ты зря, астрофизика очень интересная наука. Сам всегда любил физику, как хобби изучаю астрофизику, даже мечтал уехать в штаты и там поступать, в итоге сломал себе жизнь медициной...
Legend 6
Legend 6 ответ allemz (раскрыть)
23 марта в 17:00
Ну вот Дзюба, если он дурак, то физикой ему не поможешь. Только химией)))
Legend 6
Legend 6
23 марта в 16:59
ЦСКА усилили цыгане.
Мафиёзник
Мафиёзник
23 марта в 16:55
Надо ещё воду заряжать, бабок заговорных позвать.
allemz
allemz ответ ilyafrom (раскрыть)
23 марта в 16:32, ред.
Для тех кто хоть чуток знаком с этой областью - не бред.
В футболе только сила, теории того, что ты делаешь очень мало. Законы вселенной описывает физика. Всё что нас окружает и что мы делаем - физика. Футбол - физика.
А эти парни могут открыть для футболистов новые границы в понимании ключевых аспектов футбола, развить понимание того что ты делаешь, пространственное мышление и много всего прочего.
ilyafrom
ilyafrom
23 марта в 16:22
Что за бред? Еще бы какое-нибудь животное, которое "предсказывает" будущее, взяли бы
Shineslip
Shineslip
23 марта в 15:53
Хорошо хоть не астрологи.
КЭТиК
КЭТиК
23 марта в 15:42
Астрофизики развели Сити на деньги
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
23 марта в 15:35
А чего же сразу не туркменских физиков-ядерщиков?)
allemz
allemz
23 марта в 15:31, ред.
Преподаватели тренерской школы УЕФА усилили тренерский штаб "Манчестер Юнайтед"

Перед преподавателями поставлена задача - максимально подробно донести до Сульшера самые азы тренерства, разжевать понятие "тактика", рассказать о ситуациях когда назначается пенальти.
Не исключено, что будет разработан искусственный интеллект, который заменит норвежца на тренерском мостике в случае безуспешного обучения.
allemz
allemz
23 марта в 15:26
Вот это, конечно, амбиции у руководства!
1bear
1bear
23 марта в 15:26
ну не смешно ужЕ,переплюнули Чумака с Кашпировским
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