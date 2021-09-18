«Это полная ложь». В ПСЖ отреагировали на слухи о зарплате Месси

Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал информацию о том, что нападающий получает в парижском клубе 30 млн евро, а также слухи о других деталях контракта аргентинца.

Это полная ложь. Это неуважение, и нам это не понравилось. Это очень далеко от истины с точки зрения сроков контракта (на 3 года) и зарплаты. Есть оговорки о конфиденциальности, но я могу сказать, что контракт Месси не рассчитан на 3 года.