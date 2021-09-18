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«Это полная ложь». В ПСЖ отреагировали на слухи о зарплате Месси

18 сентября 2021, 18:47

Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал информацию о том, что нападающий Лионель Месси получает в парижском клубе 30 млн евро, а также слухи о других деталях контракта аргентинца.

Это полная ложь. Это неуважение, и нам это не понравилось. Это очень далеко от истины с точки зрения сроков контракта (на 3 года) и зарплаты. Есть оговорки о конфиденциальности, но я могу сказать, что контракт Месси не рассчитан на 3 года.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 сентября в 11:41
Ахах , вот же сказочники. Что могла бы ещё заставить Месси так улыбаться на следующий день после слёз на пресс-конференциив Барселоне? Он даже прилетел в футболке с надписью Париж)
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
19 сентября в 02:08
Желтые утки покоряют футбольный мир.
edubokom
edubokom
18 сентября в 22:36
И...к феноменальный, п......с конкретный
edubokom
edubokom ответ berda2003 (раскрыть)
18 сентября в 22:33
    112910415
    112910415
    18 сентября в 22:01
    расстроили вот Леонардо ...
    Рулон Обоев
    Рулон Обоев
    18 сентября в 22:01
    Да и вообще не наше это дело, чужая зп. Какая разница?
    Медив
    Медив
    18 сентября в 20:48
    Понятно, что ложь. Месси получает намного больше. Главная интрига - смоет ли он обанкротить целое государство, как смог обанкротить один клуб
    1bear
    1bear
    18 сентября в 20:14
    ...конечно,все знают,какой Месси альтруист - играет бесплатно)))))))
    ermak6848
    ermak6848
    18 сентября в 19:43
    Да пусть будет ещё больше - главное играет , а нам болельщикам Нравится его игра...
    Caniggia
    Caniggia
    18 сентября в 19:11
    Никто не разгласит, сколько получает на самом деле Месси. Так что инфа о 30 лямах изначально не должна была приниматься всерьёз.
    Incredulous
    Incredulous
    18 сентября в 19:11
    А что так занервничали тогда? Была бы ложь, просто не реагировали бы, а так по-быстрому пытаются опровергнуть инфу, которая протекла.
    ДСА
    ДСА
    18 сентября в 19:08
    Он получает существенно больше.
    berda2003
    berda2003
    18 сентября в 19:01
    полная ложь - это значит играет за еду, т.е. без з/платы?
    так на сколько % это ложь, сколько он зарабатывает?
    протон
    протон
    18 сентября в 18:55
    Сначала ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Трезвый повар (раскрыть)
    18 сентября в 18:53
    Зарплата у него небольшая,но надбавки,премиальные,доплаты(словом,что там у них налогами не облагается) превышают её раз в десять.Но правду знает только папа мальчика.
    Союзник противников
    Союзник противников
    18 сентября в 18:52
    Опубликуйте "ложь неполную","злобные уклонисты от налогов",и мы сможем вычислить правду-среднее статистическое между полной и неполной ложью.
    Свeтозар
    Свeтозар
    18 сентября в 18:51
    Ну все может быть....
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    18 сентября в 18:49
    "Это полная ложь. На самом деле зарплата Месси в 2 раза больше"
    Рaтмир
    Рaтмир
    18 сентября в 18:49
    Специально подогревают ажиотаж...
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