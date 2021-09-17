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Легенда «Ливерпуля» Барнс высказался о перспективах Кейта в клубе

17 сентября 2021, 14:24

Легенда «Ливерпуля» Джон Барнс высказался о перспективах полузащитника Наби Кейта в стане «красных» после новости о возможном продлении контракта с игроком.

Он не играл много игр с тех пор, как перешел в клуб, был проклят травмами. У него есть будущее в клубе, но я не знаю, надолго ли.

Игроки не думают о долгосрочной перспективе, они думают о том, смогут ли они попасть в команду в этом сезоне. Имеет ли он долгосрочное будущее в клубе, зависит от него. У него есть контракт, и если он счастлив не играть каждую неделю, это его выбор.

Для каждого игрока одно и то же: если они не играют, значит, они недовольны, поэтому хотят играть чаще, но мы видели игроков, которые остаются в клубе четыре или пять лет, не играя регулярно, так что, возможно, Кейта — один из них.

Если выбирать лучший состав «Ливерпуля», Наби Кейта не был бы в нем.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
17 сентября в 19:24
ну прям чтобы зайти он не зашол, травмы мешали это факт. Есть ли у него талант и скилл - конечно есть. Надо проявлять себя и все получится, а нет - тогда нет. И игроку и клубу надо двигаться дальше. Игрок вообще неплохой, ему бы стабильный отрезок без травм провести тогда можно судить поточнее.. но будет ли у него такой отрезок в Ливерпуле?!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 сентября в 15:08
Кейта ещё себя покажет во всей красе,верю!
Сварожич
Сварожич
17 сентября в 14:38
Травмы бич многих игроков...
Ironigor
Ironigor
17 сентября в 14:30
Кейта классный игрок, но травмы не дают ему заиграть.
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