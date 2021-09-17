Легенда «Ливерпуля» Барнс высказался о перспективах Кейта в клубе

Легенда «Ливерпуля» Джон Барнс высказался о перспективах полузащитника в стане «красных» после новости о возможном продлении контракта с игроком.

Он не играл много игр с тех пор, как перешел в клуб, был проклят травмами. У него есть будущее в клубе, но я не знаю, надолго ли.

Игроки не думают о долгосрочной перспективе, они думают о том, смогут ли они попасть в команду в этом сезоне. Имеет ли он долгосрочное будущее в клубе, зависит от него. У него есть контракт, и если он счастлив не играть каждую неделю, это его выбор.

Для каждого игрока одно и то же: если они не играют, значит, они недовольны, поэтому хотят играть чаще, но мы видели игроков, которые остаются в клубе четыре или пять лет, не играя регулярно, так что, возможно, Кейта — один из них.

Если выбирать лучший состав «Ливерпуля», Наби Кейта не был бы в нем.