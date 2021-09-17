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«Барселона» продлит контракт с Серхи Роберто и попытается его продать

17 сентября 2021, 18:21

Каталонская «Барселона» планирует продлить контракт с защитником Серхи Роберто. Текущее соглашение истекает летом 2022 года. Даже после продления контракта игрок не будет входить в планы каталонцев. Вся эта операция запланирована лишь только затем, чтобы игрок зимой не смог подписать предварительный контракт с другим клубом. «Барселона» хочет продать футболиста, рыночная стоимость которого оценивается в 18 млн евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» близка к продлению контракта со своим молодым талантом.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
18 сентября в 01:08
Для кого-то нужен будет бонус. Удачи
Антон Белянкин
Антон Белянкин
17 сентября в 23:59
Придётся откат давать.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
17 сентября в 20:21
Сейчас не только ему, но и всех значимых игроков надо предложить новый контракт, чтобы не ушли свободными агентами.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
17 сентября в 19:25
    drug01
    drug01
    17 сентября в 19:20
    Главное хорошо продать
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    17 сентября в 19:18
    Продать его будет проблематично!
    ДСА
    ДСА
    17 сентября в 19:13
    Тут долю игроку нужно заслать.
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    17 сентября в 18:46
    А ему это зачем?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    17 сентября в 18:46
    Бизнес и ничего более...
    VeniaminS
    VeniaminS
    17 сентября в 18:23
    Нормальное дело,купля,продажа.
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