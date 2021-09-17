«Барселона» продлит контракт с Серхи Роберто и попытается его продать

1631892119

17 сентября 2021, 18:21

Каталонская «Барселона» планирует продлить контракт с защитником . Текущее соглашение истекает летом 2022 года. Даже после продления контракта игрок не будет входить в планы каталонцев. Вся эта операция запланирована лишь только затем, чтобы игрок зимой не смог подписать предварительный контракт с другим клубом. «Барселона» хочет продать футболиста, рыночная стоимость которого оценивается в 18 млн евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» близка к продлению контракта со своим молодым талантом.