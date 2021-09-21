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Роналду поддержал футболиста, который находился в коме

21 сентября 2021, 09:21

Футболист австралийской команды «Джондалуп» Дэнни Ходжсон оказался в коме после нападения 15-летнего парня.

Инцидент произошёл в Австралии после одного из матчей, когда Ходжсон возвращался домой. На вокзале на игрока напал 15-летний парень, у футболиста был диагностирован перелом черепа и кровоизлияние в мозг, он оказался в коме. Некоторые английские игроки уже поддержали Ходжсона, отправив деньги на его лечение. Дэнни вышел из комы, а форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду записал ему видеообращение, пригласив Ходжсона посетить матч «красных дьяволов»:

Привет, Дэнни, я только что узнал о твоей истории и надеюсь, что ты скоро поправишься. Я приглашаю тебя приехать на одну из наших игр в Манчестере, так что выздоравливай скорее, друг мой. Береги себя.

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Все комментарии
протон
протон
21 сентября в 17:21
Ну вообще-то люди надеяться, что он сможет поправиться и слова поддержки от легенды футбола, его приободрят.
sir_Alex
sir_Alex
21 сентября в 12:52
Да уж, досталось парню.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
21 сентября в 10:17
Скорейшего выздоровления!
Ironigor
Ironigor
21 сентября в 09:57
Парнишке скорейшего выздоровления, а Рону огромный Респект и Уважение !!!
beefs
beefs
21 сентября в 09:29
Сколько же идиотов среди болельщиков...
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