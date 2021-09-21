Роналду поддержал футболиста, который находился в коме

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21 сентября 2021, 09:21

Футболист австралийской команды «Джондалуп» Дэнни Ходжсон оказался в коме после нападения 15-летнего парня.

Инцидент произошёл в Австралии после одного из матчей, когда Ходжсон возвращался домой. На вокзале на игрока напал 15-летний парень, у футболиста был диагностирован перелом черепа и кровоизлияние в мозг, он оказался в коме. Некоторые английские игроки уже поддержали Ходжсона, отправив деньги на его лечение. Дэнни вышел из комы, а форвард «Манчестер Юнайтед» записал ему видеообращение, пригласив Ходжсона посетить матч «красных дьяволов»: