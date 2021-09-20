Сын Бекхэма дебютировал в профессиональном футболе

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20 сентября 2021, 09:12

Ромео Бекхэм, средний сын бывшего футболиста сборной Англии , дебютировал в профессиональном футболе.

4 сентября Ромео заключил контракт с клубом «Форт Лодердейл», который выступает в третьем по силе дивизионе МЛС , а также является резервной командой «Интер Майами», которой владеет его отец. Сегодня ночью «Форт Лодердейл» принимал на своём поле «Торменту». Игра закончилась со счётом 2:2, а Ромео сыграл свой первый матч. Он вышел на поле в стартовом составе и провёл в игре 79 минут. Таким образом, 19-летний Ромео стал первым из сыновей Дэвида Бекхэма, который дебютировал в профессиональном футболе.

Ранее Ромео играл за академию лондонского «Арсенала», однако позже решил бросить футбол. Он начал увлекаться модельным бизнесом и теннисом, но вскоре снова вернулся к футболу. Ромео, как и его отец, выступает на позиции правого полузащитника.