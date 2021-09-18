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Стерлинг не будет одним из капитанов «Ман Сити». Это решение игроков клуба

18 сентября 2021, 21:51

Нападающий Рахим Стерлинг больше не будет одним из капитанов «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне.

В прошлой кампании форвард исполнял роль третьего капитана «горожан», однако на общекомандном собрании, которое состоялось недавно, футболисты манчестерского клуба решили, что роль третьего капитана будет исполнять Рубен Диаш. Основным капитаном «Манчестер Сити» остался Фернандиньо, за ним следуют Илкай Гюндоган, Рубен Диаш, Кевин Де Брюйне и Кайл Уокер.

Это не единственная проблема, с которой Стерлинг столкнулся в последнее время. «Горожане» могут продать нападающего уже зимой.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
19 сентября в 12:28
КДБ аж четвертый... омг.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
19 сентября в 05:42
- Капитан, команда послала вам чёрную метку.
протон
протон
18 сентября в 21:58
Без нырков Стерлинга успехи сборной Англии были бы невозможны
Также как и поражения. Его промах по пустым воротам Лиона в четвертьфинале ЛЧ запомнят надолго.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
18 сентября в 21:56
Только капитаны субмаринов ныряют, а в футболе такого не бывает.
Gahi
Gahi
18 сентября в 21:56
Очень важно когда футболист чувствует поддержку команды, может есть то что мы не знаем. Удачи
allemz
allemz
18 сентября в 21:53
Худший игрок АПЛ, в матче с Саутом вышел в старте, без бомбежки фанаты не могли обойтись, бесит это черное полено
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