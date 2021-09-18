Стерлинг не будет одним из капитанов «Ман Сити». Это решение игроков клуба

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18 сентября 2021, 21:51

Нападающий больше не будет одним из капитанов «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне.

В прошлой кампании форвард исполнял роль третьего капитана «горожан», однако на общекомандном собрании, которое состоялось недавно, футболисты манчестерского клуба решили, что роль третьего капитана будет исполнять . Основным капитаном «Манчестер Сити» остался Фернандиньо, за ним следуют , Рубен Диаш, и .

Это не единственная проблема, с которой Стерлинг столкнулся в последнее время. «Горожане» могут продать нападающего уже зимой.