Стерлинг не будет одним из капитанов «Ман Сити». Это решение игроков клуба

Нападающий Рахим Стерлинг больше не будет одним из капитанов «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне.
В прошлой кампании форвард исполнял роль третьего капитана «горожан», однако на общекомандном собрании, которое состоялось недавно, футболисты манчестерского клуба решили, что роль третьего капитана будет исполнять Рубен Диаш. Основным капитаном «Манчестер Сити» остался Фернандиньо, за ним следуют Илкай Гюндоган, Рубен Диаш, Кевин Де Брюйне и Кайл Уокер.
Это не единственная проблема, с которой Стерлинг столкнулся в последнее время. «Горожане» могут продать нападающего уже зимой.
Также как и поражения. Его промах по пустым воротам Лиона в четвертьфинале ЛЧ запомнят надолго.
Также как и поражения. Его промах по пустым воротам Лиона в четвертьфинале ЛЧ запомнят надолго.