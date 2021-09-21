Зидан может возглавить ПСЖ

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21 сентября 2021, 23:03

Руководство ПСЖ рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера команды.

Это может случиться, если нынешний наставник парижан Маурисио Почеттино покинет клуб. Что касается французского специалиста, то его недавно слухи связывали с английским грандом.