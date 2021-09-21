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Зидан может возглавить ПСЖ

21 сентября 2021, 23:03

Руководство ПСЖ рассматривает вариант с приглашением Зинедина Зидана на пост главного тренера команды.

Это может случиться, если нынешний наставник парижан Маурисио Почеттино покинет клуб. Что касается французского специалиста, то его недавно слухи связывали с английским грандом.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
22 сентября в 11:05
Месси дал одобрение, а значит дни Почеттино сочтены.
ПСЖ и без Месси играет плохо. Маурисио особо не справляется с командой.
112910415
112910415
22 сентября в 10:42
а как же сборная Франции ?
karnager
karnager
22 сентября в 07:40
Месси пришёл, порядок навёл. Уже чистку неугодных начинает
Gahi
Gahi
22 сентября в 06:37
Насколько это правдивая информация, но она тоже имеет права быть. Зидана вообще-то рассматривается на должность главного тренера сборной Франции и Дидье Дешам дал понять что это его последний завершающий цикл в сборной. Так что время покажет где окажется в ближайшее время Зинедин Зидан. Удачи
Антон Белянкин
Антон Белянкин
22 сентября в 05:38
Если малыш и дальше будет выражать недовольство решениями тренера - то всё возможно.
Caniggia
Caniggia
22 сентября в 03:11
Пожалуй, это оптимальная кандидатура возглавить этот звёздный мушатник, так как Месси уже заочно уволил Почеттино. Над Зизу никто не посмеет насмехаться и игнорить. Он авторитет для всех!
mihaluch
mihaluch
22 сентября в 01:41
Говорят он будет в сборной.
stanichnik
stanichnik
22 сентября в 00:10
Все его амбиции будут удовлетворены после приглашения возглавить сборную Франции и достичь с ней максимального успеха, как и на клубном уровне.
Ironigor
Ironigor
21 сентября в 23:43, ред.
Он будет главным тренером сборной Франции !!!
А этот арабская шоу пиар компания ПСЖ ему точно не нужна !!! Зидан умный парень !!!
VeniaminS
VeniaminS
21 сентября в 23:26
А зачем ему это надо.
протон
протон
21 сентября в 23:22
Не факт, что Зидану этот зоопарк нужен...
Лучше сразу Месси, и на поле и вне поля.!
sv_1969
sv_1969
21 сентября в 23:05
Он же сборную ждёт
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