Зидан может возглавить ПСЖ

Руководство ПСЖ рассматривает вариант с приглашением Зинедина Зидана на пост главного тренера команды.
Это может случиться, если нынешний наставник парижан Маурисио Почеттино покинет клуб. Что касается французского специалиста, то его недавно слухи связывали с английским грандом.
ПСЖ и без Месси играет плохо. Маурисио особо не справляется с командой.
ПСЖ и без Месси играет плохо. Маурисио особо не справляется с командой.
А этот арабская шоу пиар компания ПСЖ ему точно не нужна !!! Зидан умный парень !!!
А этот арабская шоу пиар компания ПСЖ ему точно не нужна !!! Зидан умный парень !!!
Лучше сразу Месси, и на поле и вне поля.!
Лучше сразу Месси, и на поле и вне поля.!