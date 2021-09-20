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Куман получит 6 млн евро, если «Барселона» не продлит контракт с ним

20 сентября 2021, 14:07

Наставник «Барселоны» Рональд Куман сможет рассчитывать на солидную неустойку, если с ним не станут продлевать соглашение, которое истекает летом 2022 года. По данным СМИ, она будет равняться 6 млн евро.

Такой пункт в контракте прописан из-за того, что Куману пришлось выплачивать свои деньги в качестве неустойки за уход из сборной Нидерландов в «Барселону».

Если каталонцы решат расторгнуть контракт с тренером прямо сейчас, то заплатят ему 13-14 млн евро.

Ранее Рональд Куман высказался касательно своего возможного увольнения из «Барселоны».

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
20 сентября в 16:08
Моуринью в этом деле мастер, а Куман новичок. Шутка.
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20 сентября в 15:11
Шансы его на это очень велики
Ironigor
Ironigor
20 сентября в 14:19
Отдайте , перекреститесь и три раза через плечо не забудьте тьфу тьфу тьфу сделать !))) В добрый путь Куман !!!
shlomo2
shlomo2
20 сентября в 14:17
Шоб я так жил...
beefs
beefs
20 сентября в 14:16
Правильно, лучше пусть увольняют, годик можно отдыхать...
протон
протон
20 сентября в 14:13
Ну кто в здравом уме будет заключать такие контракты с тренерами? Правильно - Бартомеу!
Борислaв
Борислaв
20 сентября в 14:12
Хорошо же юристы составляют контракты.... можно косячить и денег срубить....
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