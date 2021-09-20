Куман получит 6 млн евро, если «Барселона» не продлит контракт с ним

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20 сентября 2021, 14:07

Наставник «Барселоны» сможет рассчитывать на солидную неустойку, если с ним не станут продлевать соглашение, которое истекает летом 2022 года. По данным СМИ , она будет равняться 6 млн евро.

Такой пункт в контракте прописан из-за того, что Куману пришлось выплачивать свои деньги в качестве неустойки за уход из сборной Нидерландов в «Барселону».

Если каталонцы решат расторгнуть контракт с тренером прямо сейчас, то заплатят ему 13-14 млн евро.

Ранее Рональд Куман высказался касательно своего возможного увольнения из «Барселоны».