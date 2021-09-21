Роберто Мартинес может возглавить «Барселону»

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21 сентября 2021, 13:57

Главный тренер «Барселоны» находится на грани увольнения.

Одним из основных кандидатов на его замену является наставник сборной Бельгии . Имя испанца числится в шорт-листе каталонского клуба, который насчитывает ещё 5 тренеров. Болельщики «сине-гранатовых» недовольны результатами команды, а также стилем футбола Кумана, который уже заявлял, что «Барселона» не будет играть в тики-таку.

Роберто Мартинес предпочитает футбол от контроля мяча, который он проповедует ещё со времён работы в «Уигане» (2009-2013), а также является уроженцем Каталонии. Эти два фактора могут повлиять на назначение Мартинеса в «Барселону».