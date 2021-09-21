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Роберто Мартинес может возглавить «Барселону»

21 сентября 2021, 13:57

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман находится на грани увольнения.

Одним из основных кандидатов на его замену является наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес. Имя испанца числится в шорт-листе каталонского клуба, который насчитывает ещё 5 тренеров. Болельщики «сине-гранатовых» недовольны результатами команды, а также стилем футбола Кумана, который уже заявлял, что «Барселона» не будет играть в тики-таку.

Роберто Мартинес предпочитает футбол от контроля мяча, который он проповедует ещё со времён работы в «Уигане» (2009-2013), а также является уроженцем Каталонии. Эти два фактора могут повлиять на назначение Мартинеса в «Барселону».

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
22 сентября в 10:59
Я бы каждые полгода менял тренера. Если человек не подходит нет смысла тянуть. Поражения и вылеты при зрелищной игре это одно, а унылая игра совсем другое.
Мessi 10
Мessi 10
21 сентября в 18:42
Нет времени для экспериментов, нужно брать топового тренера. Флика упустили, надо попробовать подписать Лёва.
112910415
112910415
21 сентября в 17:06
так оно и будет !
а вот успех не гарантирован
протон
протон
21 сентября в 16:58
Говорили что вместо Кумана нужно назначить Мартинеса, теперь вот хотят вновь
idres
idres
21 сентября в 16:16
Думаю, что он как раз и не согласиться...
Бак5
Бак5
21 сентября в 14:47
Трусливый тренер как Шарлотан проигрывает важнейшие матчи в сборной.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
21 сентября в 14:23
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес не стал прямо отвечать на вопрос, продолжит ли он работать с национальной командой: — «Пока слишком рано. Я не хочу говориться что-то на эмоциях. Есть определенные чувства, которые лучше оставить при себе». Мартинес возглавил сборную Бельгии в 2016 году. Под его руководством команда вышла на чемпионат мира 2018 года, где заняла третье место. Впоследствии бельгийцы пробились на чемпионат Европы – 2020, финишировав первыми в отборочной группе с Россией. Контракт с испанским специалистом был продлен до 2022 года. Они что хотят всех тренеров сборных заманить? С Куманом прошло, но игра не шла, и до сих пор у них проблемы. Даже не знаю...
ЮЗИК
ЮЗИК
21 сентября в 14:13
Походу к этому всё идёт
Van Vanovich
Van Vanovich
21 сентября в 14:12
Слабый тренер.
Alex12357
Alex12357
21 сентября в 14:10
Да пора Бельгийцев в Барселону,будет неудивительно если Лукаку приобретут ,а то ?
dеigandre
dеigandre
21 сентября в 14:08
Он полный ноль с Бельгией-решили им Барсу добить
drug01
drug01
21 сентября в 14:01
Надо испытать
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