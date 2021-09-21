Пирло — главный кандидат на замену Кумана. В шорт-листе ещё 5 тренеров

«Барселона» может уволить главного тренера клуба Рональда Кумана после ряда неудачных результатов.
Как сообщается, президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта хочет видеть на месте Кумана экс-наставника «Ювентуса» Андреа Пирло. Итальянский специалист является фаворитом Лапорты на должность нового тренера «Барселоны».
Кроме того, в шорт-листе каталонского клуба находятся ещё 5-6 кандидатов. Некоторые имена уже стали известны. Антонио Конте, Хави, Йоахим Лёв и бывший футболист «Барселоны» Филлип Коку также являются претендентами на пост нового тренера «сине-гранатовых».
Леви и Конте как вариант может быть.......... хотя я не уверен что немец и итальянец строители)))))) конте тоже взрывной тренер, подобие моуриньо, хватает на 2 года с Интером и Челси, любит поныть, а потому уходит, с Челси он еще неустойку забрал в 10 лямов, в еврокубках он слаб, тренируя Юве даже ЛЕ не смог взять....... а еще Смс убирает лидеров, если тут кумана гнобять за суареса, конте косту убрал....... А Леви только сборную тренировал и то в последнее время она диградировала)))
вообще очень сложно угадать с тренером скажем когда Ляпорту пригласил Райкарда, то у него был опыт лишь со сборной и то на домашнем евро, потом был неудачный заход в Спарту, затем у него все получилось в Барсе, хотя и не с первого сезона....... это просто попал в точку и все сраслось.......
как по мне пускай куман до конца работает, все же надо отнестись с уважением к нему, а с нового сезона искать варианты......... может получше кто подвернется.
Леви и Конте как вариант может быть.......... хотя я не уверен что немец и итальянец строители)))))) конте тоже взрывной тренер, подобие моуриньо, хватает на 2 года с Интером и Челси, любит поныть, а потому уходит, с Челси он еще неустойку забрал в 10 лямов, в еврокубках он слаб, тренируя Юве даже ЛЕ не смог взять....... а еще Смс убирает лидеров, если тут кумана гнобять за суареса, конте косту убрал....... А Леви только сборную тренировал и то в последнее время она диградировала)))
вообще очень сложно угадать с тренером скажем когда Ляпорту пригласил Райкарда, то у него был опыт лишь со сборной и то на домашнем евро, потом был неудачный заход в Спарту, затем у него все получилось в Барсе, хотя и не с первого сезона....... это просто попал в точку и все сраслось.......
как по мне пускай куман до конца работает, все же надо отнестись с уважением к нему, а с нового сезона искать варианты......... может получше кто подвернется.