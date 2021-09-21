Пирло — главный кандидат на замену Кумана. В шорт-листе ещё 5 тренеров

1632204326

21 сентября 2021, 09:05

«Барселона» может уволить главного тренера клуба после ряда неудачных результатов.

Как сообщается, президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта хочет видеть на месте Кумана экс-наставника «Ювентуса» . Итальянский специалист является фаворитом Лапорты на должность нового тренера «Барселоны».

Кроме того, в шорт-листе каталонского клуба находятся ещё 5-6 кандидатов. Некоторые имена уже стали известны. , Хави, и бывший футболист «Барселоны» также являются претендентами на пост нового тренера «сине-гранатовых».