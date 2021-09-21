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Пирло — главный кандидат на замену Кумана. В шорт-листе ещё 5 тренеров

21 сентября 2021, 09:05

«Барселона» может уволить главного тренера клуба Рональда Кумана после ряда неудачных результатов.

Как сообщается, президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта хочет видеть на месте Кумана экс-наставника «Ювентуса» Андреа Пирло. Итальянский специалист является фаворитом Лапорты на должность нового тренера «Барселоны».

Кроме того, в шорт-листе каталонского клуба находятся ещё 5-6 кандидатов. Некоторые имена уже стали известны. Антонио Конте, Хави, Йоахим Лёв и бывший футболист «Барселоны» Филлип Коку также являются претендентами на пост нового тренера «сине-гранатовых».

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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka
21 сентября в 17:27
Эрик Тен Хааг. + 2 года, и полный кард бланж на работу с молодёжью. Все.
протон
протон
21 сентября в 17:23
Пусть еще кандидатуры Анри и Зеедорфа рассмотрят
через год: "за расторжение контракта надо заплатить 14 млн евро"
кристина бораз
кристина бораз
21 сентября в 15:32
Пирло?...этот Ляпорта мне начинает все больше нравится)..почему нет Семака в списке,этот гений творит невозможное в России
Мessi 10
Мessi 10
21 сентября в 14:06, ред.
Немца надо. Лёв вполне себе жизнеспособная кандидатура, ещё давно об этом говорил. Хуже наврядли будет. От Кумана толку ноль, понабрал под себя игроков, других продал, но игра не появилась. Катают мяч вперёд назад, а вчера Рональд новую мульку придумал - безадресные навесы в штрафную, чисто на шару. Где-то в соседней стране подкрутив усы хитро улыбнулся лысый чабан...
ykcyc77
ykcyc77
21 сентября в 13:46
Кроме Конте, другие варианты просто абсурдны!!! А где же Хави???
Brooklyn888
Brooklyn888
21 сентября в 13:43
Из всех этих вариантов , приветствую только Хави Эрнандеса!
13 RUS
13 RUS
21 сентября в 12:42
Пхах, один лучше другого...
Van Vanovich
Van Vanovich
21 сентября в 12:06
Может Райкаарда позвать...
Agamaga........
Agamaga........
21 сентября в 11:55
Пирло на развалинах Каталонии разве сможет что-то построить? Врядли!
Хави больше понимает игру Барсы, чем кто либо, как вариант он хорошо смотрится.
Но всё-таки нужен более опытный стратег, психолог, который способен разбудить игроков.
Коку очередной голландец, его назначение - это провал.
Лёв изжил себя. Пора на покой!
barcamilan
barcamilan
21 сентября в 11:37
надо возвращать пепа, только он поставит команду на ноги
dok66
dok66
21 сентября в 11:01
Какой бы тренер не пришел , ничего не изменится.
sir_Alex
sir_Alex
21 сентября в 10:59
Шило на мыло.
ОПС
ОПС
21 сентября в 10:49
Все узнаем со временем.
Zhgoon
Zhgoon
21 сентября в 10:38
Видать, совсем дела плохи у «Барсы».
eleven LC
eleven LC
21 сентября в 10:36
Даже иронизировать не хочется,такая середняковая барса мне не нравится!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
21 сентября в 10:30
Вчера атмосфера в Барселоне не была сферной, в небе не было облаков "блаугранас". Даже в матче с Баварией они лучше двигались на поле, а вчера Гранада заслуженно играла против Барселоны, но увы - счет ничейный. Что касается Пирло, то думаю он сам не захочет тренировать Барселону. После неудач в Ювентусе еще и в Барселоне провалится...Нет, думаю этого не произойдет. Риск велик, а второй раз подряд провалится не стиль Пирло. Йоахим Лев заслуживает отдыха. После стольких лет в национальной сборной Германии, наверно он захочет немного отдохнуть. Новинку надо найти, а в Барселоне сейчас давление зашкаливает))). Антонио Конте не вариант для Барселоны, будут вопросы касаемо стиле Барселоны, а Конте предпочитает играть по-своему, так что не думаю. Филлил Коку вариант, не знаю хороший или нет, но из этих вариантов вероятнее всего то, что именно он станет следующим тренером Барселоны.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ DXTK (раскрыть)
21 сентября в 10:20
Так тен Хагу никто не доверяет, кроме Аякса, - и мне абсолютно непонятно почему.
STVA 1
STVA 1
21 сентября в 10:14
Пирло))) Поржал)))
DXTK
DXTK ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
21 сентября в 10:12
Тен Хаг застрял в Аяксе, он никуда не спешит, еще повторюсь, он даже сборную не может возгавить, раз ван гала с пенсии позвали........

Ps жаль что Хиддинк закончил тренировать, который может в переходный период хорошо поработать с клубом, приходил в челси дважды налаживал климат и игру клуба, ....... раз он российскую сборную научил играть и корею, то вот барселоне мне кажется он бы подошел...... как временный тренер......
КЭТиК
КЭТиК
21 сентября в 10:06
Похоже дни Кумана в Барселоне уже сочтены.
berda2003
berda2003
21 сентября в 10:02
есть ещё свободный чабан, почему не в списке?
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
21 сентября в 10:00, ред.
Пирло и Коку - без комментариев вообще, просто бред, тогда уж лучше Куман. Лёв себя исчерпал, не нужен. Конте абсолютно не подходит под стиль Барсы - не думаю, что удачная идея. Хави, наверное, можно, но не известно что получится, но точно не испортит картину. Сейчас Барсе нужен тен Хаг!
swed27
swed27
21 сентября в 09:59
Посмотрим на нового наставника каталонцев
1bear
1bear
21 сентября в 09:57
...хотят сменить "часы на трусы" ( Пирло )
раз Лёва в Россию не взяли - берите вы ))))))))
Garrincha58
Garrincha58
21 сентября в 09:48
шило на мыло
DXTK
DXTK
21 сентября в 09:45, ред.
Пирло и Каку точно нет, Хави пускай для начала вторую команду возглавит чтобы быть по ближе к клубу, а то из катара наблюдать тяжело, скажем Куман был бы тренером, Хави пока поработал бы со второй командой как Гвардиола, а потом сменил бы его......... хотя я не уверен что в нынешнем состоянии Хави прямо рвется сюда, он что не видит что тут бардак, и портить свой статус легенды не хочет, Гвардиола тоже в свое время не на мусорный контейнер пришел, после Райкарда была команда просто он была чуть чуть разбита. сегодня и тогда разные команды.........

Леви и Конте как вариант может быть.......... хотя я не уверен что немец и итальянец строители)))))) конте тоже взрывной тренер, подобие моуриньо, хватает на 2 года с Интером и Челси, любит поныть, а потому уходит, с Челси он еще неустойку забрал в 10 лямов, в еврокубках он слаб, тренируя Юве даже ЛЕ не смог взять....... а еще Смс убирает лидеров, если тут кумана гнобять за суареса, конте косту убрал....... А Леви только сборную тренировал и то в последнее время она диградировала)))

вообще очень сложно угадать с тренером скажем когда Ляпорту пригласил Райкарда, то у него был опыт лишь со сборной и то на домашнем евро, потом был неудачный заход в Спарту, затем у него все получилось в Барсе, хотя и не с первого сезона....... это просто попал в точку и все сраслось.......

как по мне пускай куман до конца работает, все же надо отнестись с уважением к нему, а с нового сезона искать варианты......... может получше кто подвернется.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
21 сентября в 09:41
По моему Пирло ещё более слабый тренер чем Куман...
Caniggia
Caniggia
21 сентября в 09:25
Должен быть Хави. Не понимаю, что вообще там делает Пирло. Может ещё и Анри добавить в претенденты, ведь опыт тоже был?
shlomo2
shlomo2
21 сентября в 09:13
Хави однозначно..... и других вариантов нет...
Igo0rek
Igo0rek
21 сентября в 09:09
Сейчас бы это тренерское дно на пост главного тренера Барселоны ставить.
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