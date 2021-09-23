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Витор Перейра возглавил Департамент судейства РФС

23 сентября 2021, 18:09

Пресс-служба РФС сообщает, что новым главой Департамента судейства Российского футбольного союза назначен инструктор ФИФА и УЕФА Витор Перейра.

Португальский экс-арбитр ФИФА с большим опытом административной работы в международных и национальных футбольных ассоциациях приступит к исполнению обязанностей в ближайшие дни. Он будет курировать все вопросы судейства, включая стратегическое развитие, подготовку и образование российских судей. Соглашение между португальским специалистом и РФС рассчитано на два сезона.

В качестве арбитра Перейра провел 23 сезона на профессиональном уровне (1980-2002), из которых 11 сезонов был арбитром ФИФА (1992-2002). В 2011 году португалец награжден специальной наградой ФИФА. Обслуживал в общей сложности 104 международных матча, 26 из которых — встречи между топ-сборными, а также 24 игры Лиги чемпионов УЕФА. Работал на двух чемпионатах мира (1998, 2002) и ЕВРО-2000.

После окончания карьеры арбитра перешел на административные должности, связанные с судейством. Обладает огромным опытом международной работы в различных футбольных федерациях по всему миру: был членом судейского комитета УЕФА (2002-2006), возглавлял судейский комитет профессиональных лиг Португалии (2006-2010), с 2007 по 2010 годы был главой судейского комитета Европейских профессиональных лиг (EPL), а в 2011 году возглавил судейский комитет Федерации футбола Португалии.

В 2016 году Перейра стал руководителем комитета по оценке арбитров Бразильской конфедерации футбола, а в 2017-м — судейского комитета Федерации футбола Греции, где работал на протяжении трех лет. В 2021-м перешел на позицию руководителя судейского комитета Федерации футбола Чехии.

В 2021 году Перейра выпустил учебное пособие по подготовке молодых арбитров «Таланты и наставники», которое высоко оценили коллеги и специалисты, включая главу судейского комитета УЕФА Роберто Розетти. Так, координатор программы «Таланты и наставники» в УЕФА Марк Батта подчеркнул, что данное пособие является прекрасным инструментом для тех, кто хочет стать частью этой программы.

Глава Судейского комитета Ашот Хачатурянц:

Мы рады сообщить о начале сотрудничества с Витором Перейрой. Его опыт поможет нам продолжить начатую реформу, направленную как на повышение качества работы и квалификации действующих арбитров, так и на подготовку новых кадров по программе «Таланты и наставники». Уверен, высокий профессионализм и опыт Витора позволят нам сделать существенный шаг вперед как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Витор Перейра:

Работа в российском футболе является для меня новым вызовом, и я хочу поблагодарить руководство РФС за предоставленную мне возможность. Российские арбитры, как мужчины, так и женщины, обладают большим потенциалом, который нам предстоит реализовать. Впереди нас ждет большая и кропотливая работа, но не сомневаюсь, что, объединив усилия, мы сможем достичь наших целей и вывести судейство в России на новый уровень.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
24 сентября в 15:03
Опять не пойми кого назначают на эту "должность".. Одни пассажиры
Alice Tracy
Alice Tracy
24 сентября в 08:52
О, кровати передвинули!!!
pomor45
pomor45
23 сентября в 23:33
Обладает огромным опытом международной работы в различных футбольных федерациях ПО ВСЕМУ МИРУ:
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КОЛОБОК.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 сентября в 23:18
РФС скоро дворников и мойщиков окон будет из ЕС выписывать...
У них же такой гигантский опыт...))
SHMEL258
SHMEL258 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
23 сентября в 21:05
К большому сожалению наша судейская система прогнила с головы до ног, поэтому кого бы не назначили из наших, всегда найдётся человек, которому нужно помочь...
Обезжиренный
Обезжиренный
23 сентября в 20:51
Станет ли он щукой среди жирных карасей
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 сентября в 20:38
Даже не хочется читать всё, что написано, нет желания.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 сентября в 20:27
Не айс как то, что к нам приходят рулить иностранцы. Что, у нас своих нет? Или они знают нашу футбольную кухню и тонкости русской души?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
23 сентября в 20:27
Похоже Селюк внедряет своих людей в судейский корпус:
Кроликов
Кроликов
23 сентября в 20:08, ред.
Походу лимит на судей надо вводить! А если серьезно, что своих чтоль нет!?
Сп62
Сп62
23 сентября в 19:59
До сих пор мы почему то верим, что за границей всё лучше, чем у нас. А я до сих пор верю, что наша водка была лучшая в мире.
цвпб23424
цвпб23424
23 сентября в 19:29
Ашот рулит. А смена шила на мыло для отвода глаз?
Leha-ha50
Leha-ha50
23 сентября в 19:21
Все хотят заработать ....быстро и много.
ermak6848
ermak6848
23 сентября в 19:21
доморощенных оказывается ещё Нет
4RT
4RT
23 сентября в 19:09
Откуда они их только достают
Ironigor
Ironigor
23 сентября в 18:59
Будем делать посмотреть, что из этой театральной постановки получится !?!
Обычно от перемены мест иностранцами в России ничего не меняется !!! Всем Добра !!!
протон
протон
23 сентября в 18:33
Что там про послужной список говорили?)
Заведовал в Греции и Чехии. Вопрос к знатокам: как там уровень судейства ?) много кто вырос?)
Очередной дядя пришел за баблом и все. Ничего путного из этого опять не выйдет
rubinovyi2
rubinovyi2
23 сентября в 18:29, ред.
Хачатурянц в очередной раз рад очередному сотрудничеству,с очередным варягом..а очередной варяг безумно рад возможности подзаработать на безбедную старостьзанимаясь деклараций о выходе нашего судейства на небывалую высоту...)))))
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
23 сентября в 18:16
Удачи на новом месте. И чтобы сократить количество судейских скандалов.
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