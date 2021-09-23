Витор Перейра возглавил Департамент судейства РФС

Пресс-служба РФС сообщает, что новым главой Департамента судейства Российского футбольного союза назначен инструктор ФИФА и УЕФА Витор Перейра.

Португальский экс-арбитр ФИФА с большим опытом административной работы в международных и национальных футбольных ассоциациях приступит к исполнению обязанностей в ближайшие дни. Он будет курировать все вопросы судейства, включая стратегическое развитие, подготовку и образование российских судей. Соглашение между португальским специалистом и РФС рассчитано на два сезона.

В качестве арбитра Перейра провел 23 сезона на профессиональном уровне (1980-2002), из которых 11 сезонов был арбитром ФИФА (1992-2002). В 2011 году португалец награжден специальной наградой ФИФА . Обслуживал в общей сложности 104 международных матча, 26 из которых — встречи между топ-сборными, а также 24 игры Лиги чемпионов УЕФА . Работал на двух чемпионатах мира (1998, 2002) и ЕВРО-2000.

После окончания карьеры арбитра перешел на административные должности, связанные с судейством. Обладает огромным опытом международной работы в различных футбольных федерациях по всему миру: был членом судейского комитета УЕФА (2002-2006), возглавлял судейский комитет профессиональных лиг Португалии (2006-2010), с 2007 по 2010 годы был главой судейского комитета Европейских профессиональных лиг ( EPL ), а в 2011 году возглавил судейский комитет Федерации футбола Португалии.

В 2016 году Перейра стал руководителем комитета по оценке арбитров Бразильской конфедерации футбола, а в 2017-м — судейского комитета Федерации футбола Греции, где работал на протяжении трех лет. В 2021-м перешел на позицию руководителя судейского комитета Федерации футбола Чехии.