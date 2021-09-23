Витор Перейра возглавил Департамент судейства РФС

Пресс-служба РФС сообщает, что новым главой Департамента судейства Российского футбольного союза назначен инструктор ФИФА и УЕФА Витор Перейра.
Португальский экс-арбитр ФИФА с большим опытом административной работы в международных и национальных футбольных ассоциациях приступит к исполнению обязанностей в ближайшие дни. Он будет курировать все вопросы судейства, включая стратегическое развитие, подготовку и образование российских судей. Соглашение между португальским специалистом и РФС рассчитано на два сезона.
В качестве арбитра Перейра провел 23 сезона на профессиональном уровне (1980-2002), из которых 11 сезонов был арбитром ФИФА (1992-2002). В 2011 году португалец награжден специальной наградой ФИФА. Обслуживал в общей сложности 104 международных матча, 26 из которых — встречи между топ-сборными, а также 24 игры Лиги чемпионов УЕФА. Работал на двух чемпионатах мира (1998, 2002) и ЕВРО-2000.
После окончания карьеры арбитра перешел на административные должности, связанные с судейством. Обладает огромным опытом международной работы в различных футбольных федерациях по всему миру: был членом судейского комитета УЕФА (2002-2006), возглавлял судейский комитет профессиональных лиг Португалии (2006-2010), с 2007 по 2010 годы был главой судейского комитета Европейских профессиональных лиг (EPL), а в 2011 году возглавил судейский комитет Федерации футбола Португалии.
В 2016 году Перейра стал руководителем комитета по оценке арбитров Бразильской конфедерации футбола, а в 2017-м — судейского комитета Федерации футбола Греции, где работал на протяжении трех лет. В 2021-м перешел на позицию руководителя судейского комитета Федерации футбола Чехии.
В 2021 году Перейра выпустил учебное пособие по подготовке молодых арбитров «Таланты и наставники», которое высоко оценили коллеги и специалисты, включая главу судейского комитета УЕФА Роберто Розетти. Так, координатор программы «Таланты и наставники» в УЕФА Марк Батта подчеркнул, что данное пособие является прекрасным инструментом для тех, кто хочет стать частью этой программы.
Глава Судейского комитета Ашот Хачатурянц:
Мы рады сообщить о начале сотрудничества с Витором Перейрой. Его опыт поможет нам продолжить начатую реформу, направленную как на повышение качества работы и квалификации действующих арбитров, так и на подготовку новых кадров по программе «Таланты и наставники». Уверен, высокий профессионализм и опыт Витора позволят нам сделать существенный шаг вперед как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Витор Перейра:
Работа в российском футболе является для меня новым вызовом, и я хочу поблагодарить руководство РФС за предоставленную мне возможность. Российские арбитры, как мужчины, так и женщины, обладают большим потенциалом, который нам предстоит реализовать. Впереди нас ждет большая и кропотливая работа, но не сомневаюсь, что, объединив усилия, мы сможем достичь наших целей и вывести судейство в России на новый уровень.
Витор Перейра – новый глава Департамента судейства РФС: https://t.co/zs42SLxSPe pic.twitter.com/jAIFGGVcpj— РФС (@rfsruofficial) September 23, 2021
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КОЛОБОК.
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КОЛОБОК.
У них же такой гигантский опыт...))
У них же такой гигантский опыт...))
Обычно от перемены мест иностранцами в России ничего не меняется !!! Всем Добра !!!
Обычно от перемены мест иностранцами в России ничего не меняется !!! Всем Добра !!!
Заведовал в Греции и Чехии. Вопрос к знатокам: как там уровень судейства ?) много кто вырос?)
Очередной дядя пришел за баблом и все. Ничего путного из этого опять не выйдет
Заведовал в Греции и Чехии. Вопрос к знатокам: как там уровень судейства ?) много кто вырос?)
Очередной дядя пришел за баблом и все. Ничего путного из этого опять не выйдет