Савиола считает, что Куману нужно дать время в «Барселоне».

Бывший нападающий «Барселоны» прокомментировал слухи, что главный тренер каталонской команды может быть уволен в ближайшее время.

Нужно быть терпеливым с Куманом, он хорошо проявил себя в прошлом сезоне. В сегодняшнем футболе именно терпения и не хватает. Надеюсь, что трясти «Барсу» перестанет как можно скорее. После двух-трех побед придет уверенность. И тогда все будет хорошо.