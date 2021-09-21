Савиола считает, что Куману нужно дать время в «Барселоне».

Бывший нападающий «Барселоны» Хавьер Савиола прокомментировал слухи, что главный тренер каталонской команды Рональд Куман может быть уволен в ближайшее время.
Нужно быть терпеливым с Куманом, он хорошо проявил себя в прошлом сезоне. В сегодняшнем футболе именно терпения и не хватает. Надеюсь, что трясти «Барсу» перестанет как можно скорее. После двух-трех побед придет уверенность. И тогда все будет хорошо.
Куману нужно будет дать время для того чтобы написать заявление по собственному желанию и уйти в отставку, и пока не совсем поздно сделать это по мужски, а не ждать того момента когда тебя попросят это сделать. Что можно ожидать от Кумана если дать ему ещё время для работы в Барсе ??? Как подводная лодка ляжет на дно своей великой истории ??? По моему только слепой не видит что происходит с командой, полное не понимание когда команда выходит на поле как играть, последний матч тому яркое подтверждение. И это была игра при своих болельщиках на своём родном стадионе 🏟 , мало того играли не с самым сильным соперником. И только лишь волей судьбы сумели свести этот матч к ничьей в самом конце матча. И это команда Барселона с Куманом !?!
Мне искренне жаль болельщиков легендарной Барселоны и очень хочется пожелать чтобы команда наконец-то нашла себе достойного тренера и вышла из сложившейся ситуации ! Удачи Барсе ! Всем Добра !!!
Куману нужно будет дать время для того чтобы написать заявление по собственному желанию и уйти в отставку, и пока не совсем поздно сделать это по мужски, а не ждать того момента когда тебя попросят это сделать. Что можно ожидать от Кумана если дать ему ещё время для работы в Барсе ??? Как подводная лодка ляжет на дно своей великой истории ??? По моему только слепой не видит что происходит с командой, полное не понимание когда команда выходит на поле как играть, последний матч тому яркое подтверждение. И это была игра при своих болельщиках на своём родном стадионе 🏟 , мало того играли не с самым сильным соперником. И только лишь волей судьбы сумели свести этот матч к ничьей в самом конце матча. И это команда Барселона с Куманом !?!
Мне искренне жаль болельщиков легендарной Барселоны и очень хочется пожелать чтобы команда наконец-то нашла себе достойного тренера и вышла из сложившейся ситуации ! Удачи Барсе ! Всем Добра !!!