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Савиола считает, что Куману нужно дать время в «Барселоне»

21 сентября 2021, 15:00

Бывший нападающий «Барселоны» Хавьер Савиола прокомментировал слухи, что главный тренер каталонской команды Рональд Куман может быть уволен в ближайшее время.

Нужно быть терпеливым с Куманом, он хорошо проявил себя в прошлом сезоне. В сегодняшнем футболе именно терпения и не хватает. Надеюсь, что трясти «Барсу» перестанет как можно скорее. После двух-трех побед придет уверенность. И тогда все будет хорошо.

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Все комментарии
протон
протон
21 сентября в 16:49
слишком мало голландцев в команде. Нужно ещё
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
21 сентября в 16:35
А что если Хави? В Барсу легендарный хавбек, вероятно, еще вернется, но в более благополучные времена. Возглавить Барселону сегодня - это немедля приступить к чистке авгиевых конюшен, из которых давно пора турнуть священных коров. Для такой работы нужна храбрость. Хави же выбрал комфорт. Виток слухов про него и Барселону был запущен еще в прошлом году. Тренер приехал домой в отпуск, и это совпало с крахом Кумана у руля блауграны. СМИ тут же изрекли, мол, начались переговоры с Лапортой...А сейчас еще труднее. Куман откликнулся на зов Барсы, психологически не смог видеть со стороны. А сейчас видет изнутри. Что сделает Хави?
Djebrael
Djebrael
21 сентября в 15:55
Он один из виновников развала Барсы
Ironigor
Ironigor
21 сентября в 15:23
Савиола считает, что Куману нужно дать время в «Барселоне».
Куману нужно будет дать время для того чтобы написать заявление по собственному желанию и уйти в отставку, и пока не совсем поздно сделать это по мужски, а не ждать того момента когда тебя попросят это сделать. Что можно ожидать от Кумана если дать ему ещё время для работы в Барсе ??? Как подводная лодка ляжет на дно своей великой истории ??? По моему только слепой не видит что происходит с командой, полное не понимание когда команда выходит на поле как играть, последний матч тому яркое подтверждение. И это была игра при своих болельщиках на своём родном стадионе 🏟 , мало того играли не с самым сильным соперником. И только лишь волей судьбы сумели свести этот матч к ничьей в самом конце матча. И это команда Барселона с Куманом !?!
Мне искренне жаль болельщиков легендарной Барселоны и очень хочется пожелать чтобы команда наконец-то нашла себе достойного тренера и вышла из сложившейся ситуации ! Удачи Барсе ! Всем Добра !!!
Cat01
Cat01
21 сентября в 15:06
Надо дать время поработать
КЭТиК
КЭТиК
21 сентября в 15:02
Время уже было, результаты плачевные.
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