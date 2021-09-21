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Билялетдинов — о Витории: «Резкая смена тренера не всегда работает»

21 сентября 2021, 13:01

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал возможное увольнение Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.

Уволят ли Руя Виторию? Возможно. Однако такое решение должно быть принято с расчетом на длинную дистанцию. Надо знать, кого звать, каких футболистов покупать, как перестраивать команду. Вопрос — имеет ли смысл делать это сейчас? Да, будут новые эмоции, энергия, но надолго ли этого хватит? Резкая смена тренера по ходу сезона не всегда работает — мы увидели это на примере Олича в ЦСКА.

Так что такие решения надо принимать с трезвой головой. Я всегда за то, чтобы тренеру давали подольше поработать. Вспомните, ведь Тедеско тоже много критиковали за то, что команда не показывает спартаковский футбол, в итоге худо-бедно до второго места доскребли. Не знаю, насколько хватит терпения у руководителей клуба, но если и делать кадровые перестановки, то лучше накануне паузы на сборные, чтобы у нового штаба было время что-то подготовить.

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112910415
21 сентября в 15:02
не удержаться тренеру, факт
Федор Паршунин
Федор Паршунин
21 сентября в 14:26
Конечно неудачи "Спартака" связаны далеко не с одни Руем Виторией, скажем так, даже явно не он причина всех спартаковских бед, но кажется тренера поменять не помешало бы. Ганчаренко в "ЦСКА" поменяли когда команда могла вылететь из лидирующей группы, но слетели ниже, даже в Лигу Конференций не попали. "Спартаку" просто уже нечего терять - в зону стыковых матчей за выживание в РПЛ может вывести и сам Руй Витория. Приход Карреры произошел в результате срочной смены тренера - вытащили дикую карту и это сработало. Так что какая-никакая вероятность на успех имеется. И далее: и Тадеско и Каррера работали при том же Федуне в той же атмосфере легкого дурдома. А Витория похоже просто сложил руки и ждет решения об отставке и жирной компенсации.
Ironigor
Ironigor
21 сентября в 13:44
Уволят ли Руя Виторию? Возможно. Однако такое решение должно быть принято с расчетом на длинную дистанцию.
Да тут к бабке гадалке не ходить, конечно же уволят !!!
Эта стратегия Федуна работает как часы . Мало того у чёрного кардинала Спартака Заремхан с самого начала, посмотрев в гороскоп Руи сразу было понятно, что Витория был зря назначен на место главного тренера и теперь естественно не продержится долго. У Федуна внутри клуба виноваты все и ротация внутри клуба тому подтверждение, коме его самого. Клуб потихонечку но очень верной поступью скатывается всё ниже и ниже. И сейчас во всех грехах нашли главного тренера Руи у которого за плечами чемпионства Португалии, кубки и даже чемпионство Саудовской Аравии. Такое складывается ощущение что Федун потерял бразды правления и чувство реальности в которой он сам и клуб находятся. И думаю не скоро он найдёт и вообще найдёт ЛИ выход из сложившейся ситуации. Скорее всего Спартаку нужно искать нового толкового менеджера который сможет сделать опять Спартак достойным великим клубом кем был ранее. А все эти перестановки в тренерском цеху ни к чему хорошему уже который год не приводят. Удачи и Всем Добра !!!
ДАША Д
ДАША Д
21 сентября в 13:24
Спартак сколько не менял тренеров - ничего не работает. И лишь Каррера сорвал Джек-пот.
VeniaminS
VeniaminS
21 сентября в 13:07, ред.
почему нелогичный,нормальный гол,пробил сходу,не подбирал ногу как некоторые - вообщем молодец.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 сентября в 13:04
Со Спартаком не чего не работает!
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