Билялетдинов — о Витории: «Резкая смена тренера не всегда работает»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал возможное увольнение Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.

Уволят ли Руя Виторию? Возможно. Однако такое решение должно быть принято с расчетом на длинную дистанцию. Надо знать, кого звать, каких футболистов покупать, как перестраивать команду. Вопрос — имеет ли смысл делать это сейчас? Да, будут новые эмоции, энергия, но надолго ли этого хватит? Резкая смена тренера по ходу сезона не всегда работает — мы увидели это на примере Олича в ЦСКА .

Так что такие решения надо принимать с трезвой головой. Я всегда за то, чтобы тренеру давали подольше поработать. Вспомните, ведь Тедеско тоже много критиковали за то, что команда не показывает спартаковский футбол, в итоге худо-бедно до второго места доскребли. Не знаю, насколько хватит терпения у руководителей клуба, но если и делать кадровые перестановки, то лучше накануне паузы на сборные, чтобы у нового штаба было время что-то подготовить.