Билялетдинов — о Витории: «Резкая смена тренера не всегда работает»

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал возможное увольнение Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.
Уволят ли Руя Виторию? Возможно. Однако такое решение должно быть принято с расчетом на длинную дистанцию. Надо знать, кого звать, каких футболистов покупать, как перестраивать команду. Вопрос — имеет ли смысл делать это сейчас? Да, будут новые эмоции, энергия, но надолго ли этого хватит? Резкая смена тренера по ходу сезона не всегда работает — мы увидели это на примере Олича в ЦСКА.
Так что такие решения надо принимать с трезвой головой. Я всегда за то, чтобы тренеру давали подольше поработать. Вспомните, ведь Тедеско тоже много критиковали за то, что команда не показывает спартаковский футбол, в итоге худо-бедно до второго места доскребли. Не знаю, насколько хватит терпения у руководителей клуба, но если и делать кадровые перестановки, то лучше накануне паузы на сборные, чтобы у нового штаба было время что-то подготовить.
Да тут к бабке гадалке не ходить, конечно же уволят !!!
Эта стратегия Федуна работает как часы . Мало того у чёрного кардинала Спартака Заремхан с самого начала, посмотрев в гороскоп Руи сразу было понятно, что Витория был зря назначен на место главного тренера и теперь естественно не продержится долго. У Федуна внутри клуба виноваты все и ротация внутри клуба тому подтверждение, коме его самого. Клуб потихонечку но очень верной поступью скатывается всё ниже и ниже. И сейчас во всех грехах нашли главного тренера Руи у которого за плечами чемпионства Португалии, кубки и даже чемпионство Саудовской Аравии. Такое складывается ощущение что Федун потерял бразды правления и чувство реальности в которой он сам и клуб находятся. И думаю не скоро он найдёт и вообще найдёт ЛИ выход из сложившейся ситуации. Скорее всего Спартаку нужно искать нового толкового менеджера который сможет сделать опять Спартак достойным великим клубом кем был ранее. А все эти перестановки в тренерском цеху ни к чему хорошему уже который год не приводят. Удачи и Всем Добра !!!
Да тут к бабке гадалке не ходить, конечно же уволят !!!
Эта стратегия Федуна работает как часы . Мало того у чёрного кардинала Спартака Заремхан с самого начала, посмотрев в гороскоп Руи сразу было понятно, что Витория был зря назначен на место главного тренера и теперь естественно не продержится долго. У Федуна внутри клуба виноваты все и ротация внутри клуба тому подтверждение, коме его самого. Клуб потихонечку но очень верной поступью скатывается всё ниже и ниже. И сейчас во всех грехах нашли главного тренера Руи у которого за плечами чемпионства Португалии, кубки и даже чемпионство Саудовской Аравии. Такое складывается ощущение что Федун потерял бразды правления и чувство реальности в которой он сам и клуб находятся. И думаю не скоро он найдёт и вообще найдёт ЛИ выход из сложившейся ситуации. Скорее всего Спартаку нужно искать нового толкового менеджера который сможет сделать опять Спартак достойным великим клубом кем был ранее. А все эти перестановки в тренерском цеху ни к чему хорошему уже который год не приводят. Удачи и Всем Добра !!!