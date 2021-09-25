Сёмин покинул пост главного тренера «Ростова»

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25 сентября 2021, 14:20

«Ростов» объявил об уходе с поста главного тренера команды.

Сообщается, совместное решение об отставке было принято после встречи 74-летнего специалиста и президента клуба Арташеса Арутюнянца.

В последнее время ростовчане не радовали болельщиков результатами.