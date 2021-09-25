Сёмин покинул пост главного тренера «Ростова»

«Ростов» объявил об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера команды.
Сообщается, совместное решение об отставке было принято после встречи 74-летнего специалиста и президента клуба Арташеса Арутюнянца.
В последнее время ростовчане не радовали болельщиков результатами.
Слишком неадекватные болельщики пошли.
Во всём винят Палыча.
Ростов разобранный совершенно. Всего лишь 1.5 месяца прошло!!!
Всех собак на Палыча, да? Очень умное решение.
Ваше руководство - вот кого в первую очередь винить нужно.
Тренеру нужно поработать хотя бы на предсезонке, чтобы был результат.
Кто за 1.5 месяца команду из деревянных построит?!
Слишком неадекватные болельщики пошли.
Во всём винят Палыча.
Ростов разобранный совершенно. Всего лишь 1.5 месяца прошло!!!
Всех собак на Палыча, да? Очень умное решение.
Ваше руководство - вот кого в первую очередь винить нужно.
Тренеру нужно поработать хотя бы на предсезонке, чтобы был результат.
Кто за 1.5 месяца команду из деревянных построит?!
За нее всегда он болеет,
Только в ней иногда побеждает
А в других ему только пихают!
За нее всегда он болеет,
Только в ней иногда побеждает
А в других ему только пихают!
А так получается хотели как лучше, получилось как всегда.
А так получается хотели как лучше, получилось как всегда.
началось в деревне утро.....!!! Палыч молодым Утёсова слушал, а Я Битлов,
есть разница, так и в спорте другие времена, другие задачи ....!!!
началось в деревне утро.....!!! Палыч молодым Утёсова слушал, а Я Битлов,
есть разница, так и в спорте другие времена, другие задачи ....!!!
Ему до звезды. А мне тем более - до звезды.
Ему до звезды. А мне тем более - до звезды.
Последний год он забил на команду и занимался только продажей лидеров
Последний год он забил на команду и занимался только продажей лидеров