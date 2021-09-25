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Сёмин покинул пост главного тренера «Ростова»

25 сентября 2021, 14:20

«Ростов» объявил об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера команды.

Сообщается, совместное решение об отставке было принято после встречи 74-летнего специалиста и президента клуба Арташеса Арутюнянца.

В последнее время ростовчане не радовали болельщиков результатами.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
25 сентября в 19:34
К этому все и шло......
Остапчук 67
Остапчук 67
25 сентября в 18:25
Это плохая новость
протон
протон
25 сентября в 18:24
Удачи, Палыч!

Слишком неадекватные болельщики пошли.
Во всём винят Палыча.
Ростов разобранный совершенно. Всего лишь 1.5 месяца прошло!!!
Всех собак на Палыча, да? Очень умное решение.
Ваше руководство - вот кого в первую очередь винить нужно.
Тренеру нужно поработать хотя бы на предсезонке, чтобы был результат.
Кто за 1.5 месяца команду из деревянных построит?!
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
25 сентября в 17:19
Не тянет он в современном футболе
LAISMEN
LAISMEN
25 сентября в 16:37
Тренер замечательный нет слов. Поступил по мужски честно. Понятно что футбольная составлявшая "Ростова" пока на сегодня очень скромна и требует оперативного пересмотра и усиления. Приятно когда тренер открыто и правдиво может выразить свою позицию. Всем удачи в том числе и Семину в его дальнейшей карьере.
4RT
4RT
25 сентября в 16:28
Ну и нехрена там делать
d_fincher
d_fincher
25 сентября в 16:27, ред.
Дело отнюдь не в старости. Просто Палыч работает с Локо, а с другими клубами никогда не получалось толком. Зато с Локо получалось абсолютно всё. Как у Романцева в Спартаке, а у Газзаева - в ЦСКА. Ну не могут эти люди в других клубах.
1bear
1bear
25 сентября в 16:26
что-то быстро Палыча попёрли,а он привык медленно строить команду, и те,кто его назначал были это знать !
gentlewolf
gentlewolf
25 сентября в 16:25
Лишь в одну команду он верит
За нее всегда он болеет,
Только в ней иногда побеждает
А в других ему только пихают!
compka
compka
25 сентября в 15:58
После ухода Карпина надо было сразу Бердыева звать, пока он был свободен и не возглавил Кайрат, тем более Кафанов уже там да и среда знакомая.

А так получается хотели как лучше, получилось как всегда.
Михалыч 54
Михалыч 54
25 сентября в 15:53
Хочется надеяться, что смена тренера будет способствовать улучшению игры и результатов. А вообще-то пердивом попахивает.
Сп62
Сп62
25 сентября в 15:50
Такой финал ожидался сразу после заключения контракта. Комада была разобрана и трудно было ожидать от Сёмина чудес. Об этом я писал месяц назад. Хотя чудеса в футболе бывают.
112910415
112910415
25 сентября в 15:41
какие-то подробности узнаем позже
shur
shur
25 сентября в 15:37, ред.
...при Карпине мысли о чем то нечистом в Ростове ни у кого не возникала,
началось в деревне утро.....!!! Палыч молодым Утёсова слушал, а Я Битлов,
есть разница, так и в спорте другие времена, другие задачи ....!!!
Прокурор_Тайги
Прокурор_Тайги
25 сентября в 15:27
Старый комбайнер застрял посреды борозды.
Ему до звезды. А мне тем более - до звезды.
Caniggia
Caniggia ответ BDA8181 (раскрыть)
25 сентября в 15:24
Согласен, скорее всего мы чего-то не знаем, что происходит в Ростове. Почему Палыч после встречи с президентом принял такое решение, ведь он не собирался никуда уходить после последнего поражения. Наоборот, хотел вывести команду из кризиса и призывал болельщиков набраться терпения и поддержать команду. Что-то нечисто в Ростове.
Трезвый повар
Трезвый повар
25 сентября в 15:23
Судя по тому что происходит в клубе, не исключаю того что по окончанию сезона президент покинет клуб
Последний год он забил на команду и занимался только продажей лидеров
particular
particular
25 сентября в 15:21
Ожидаемо. Надежды были напрасны. Клуб болен, тренер стар.
bx8w8ty66tye
bx8w8ty66tye
25 сентября в 15:21
Пора Палычу на пенсию
порт
порт
25 сентября в 15:17
Огурчики. помидорчики и кабачки, вот его команда.
memphis
memphis
25 сентября в 15:16
А Виктория?
memphis
memphis
25 сентября в 15:14
Теперь точно Прощай Ростов
Трезвый повар
Трезвый повар
25 сентября в 15:13
ИО главного тренера Ростова назначен тренер молодёжного состава Заур Тедеев
BDA8181
BDA8181 ответ Caniggia (раскрыть)
25 сентября в 15:11
Думаю там что то не чистое,вот и отказался быть клоуном.
BDA8181
BDA8181
25 сентября в 15:10
хм, только принял и сразу бросил?! Что то явно не ладно в Ростове.
второй
второй
25 сентября в 15:03
Палыч по-матросил и бросил!!!НА ПЕНСИЮ!!!!!
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин. ответ liverpool-today (раскрыть)
25 сентября в 15:02
Он Мордовию едва до еврокубков не поднял. Семин - Великий тренер по российским меркам, но время никого не жалеет.
berda2003
berda2003
25 сентября в 15:00
в ростове просто не знают старую русскую пословицу: " спешка нужна при ловле блох и е...бли чужой жены!", а сёмин бабки срубил и на печку...
Leha-ha50
Leha-ha50
25 сентября в 14:54
Недолго маялась старушка в высоковольтных проводах.
ЮЗИК
ЮЗИК
25 сентября в 14:52
Быстрого возвращения не получилось, не вписался в команду
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