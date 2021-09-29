Юран дисквалифицирован на один матч ФНЛ

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29 сентября 2021, 10:12

Главный тренер « СКА -Хабаровск» , который недавно продлил контракт с клубом, дисквалифицирован на один матч ФНЛ , об этом сообщает пресс-служба хабаровчан.

52-летний специалист пропустит игру из-за желтой карточки, которую он получил в матче против «Велеса» (2:0).