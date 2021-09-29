Юран дисквалифицирован на один матч ФНЛ

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран, который недавно продлил контракт с клубом, дисквалифицирован на один матч ФНЛ, об этом сообщает пресс-служба хабаровчан.
52-летний специалист пропустит игру из-за желтой карточки, которую он получил в матче против «Велеса» (2:0).
⛔ СЕРГЕЙ ЮРАН ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН НА ОДИН МАТЧ— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) September 29, 2021
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран не сможет находиться на скамейке запасных по ходу матча с астраханским «Волгарём». Причина в жёлтой карточке, которую предъявил Сергею Николаевичу в прошлом матче арбитр Роман Галимов. pic.twitter.com/XFKzkk7IKS