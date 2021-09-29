ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. ФНЛ 2021/2022

Юран дисквалифицирован на один матч ФНЛ

29 сентября 2021, 10:12

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран, который недавно продлил контракт с клубом, дисквалифицирован на один матч ФНЛ, об этом сообщает пресс-служба хабаровчан.

52-летний специалист пропустит игру из-за желтой карточки, которую он получил в матче против «Велеса» (2:0).

Все новости
Итальянского тренера, который ударил судью, дисквалифицировали на 5 лет
02 октября ВидеоКомментарии18
ОфициальноГильерме дисквалифицирован на 2 матча РПЛ
30 сентября Комментарии10
Ван-Биссака дисквалифицирован на 2 матча ЛЧ за удаление в игре с «Янг Бойз»
29 сентября Комментарии3
«Барселона» обжалует жёлтую карточку Бускетса
27 сентября Комментарии4
Гасперини могут забанить на 20 дней за оскорбление антидопинговых офицеров
27 сентября Комментарии4
Дзаньоло могут дисквалифицировать за жесты в адрес болельщиков «Лацио»
27 сентября Комментарии2
Все комментарии
ОПС
ОПС
29 сентября в 10:27
Без эмоций нет футбола, а один матч - это всего 90 минут. Нормально.
Вoлхв
Вoлхв
29 сентября в 10:13
Ну один матч, не так и много
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100