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Ибрагимович решил отпраздновать свой день рождения на два дня раньше

02 октября 2021, 11:37

В воскресенье, 3 октября, 40 лет исполнится нападающему «Милана» Златану Ибрагимовичу.

Шведский форвард принял решение отпраздновать свой юбилей на 2 дня раньше. Вчера Златан собрался с товарищами по команде, чтобы выпить. Такое решение Ибрагимович принял исходя из того, что сегодня вечером «Милану» предстоит сыграть против «Аталанты», а завтра, 3 октября, большинство игроков «россонери» отправятся в расположение своих сборных. Именно поэтому Златан праздновал свой день рождения с партнёрами по «Милану» вчера.

Напомним, что сам Ибрагимович решил отказаться от вызова в сборную Швеции, чтобы не рисковать здоровьем.

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Все комментарии
Свeтозар
Свeтозар
02 октября в 13:53
С Днюхой тебя, Ибра!!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
02 октября в 12:30
Играть за сборную для здоровья вредно, но бухнуть с одноклубниками святое!
mihaluch
mihaluch
02 октября в 11:58
Вот почему он отказался от сборной.
Zhgoon
Zhgoon
02 октября в 11:53
Выпить перед игрой с «Аталантой»! Стопудово «Милан» победит.
Ironigor
Ironigor
02 октября в 11:42
Красавчики ,побухали перед игрой !?! )))
С днём рождения Златан тогда тебя поздравляю тоже досрочно !!!)))
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