Ибрагимович решил отпраздновать свой день рождения на два дня раньше

1633163821

02 октября 2021, 11:37

В воскресенье, 3 октября, 40 лет исполнится нападающему «Милана» .

Шведский форвард принял решение отпраздновать свой юбилей на 2 дня раньше. Вчера Златан собрался с товарищами по команде, чтобы выпить. Такое решение Ибрагимович принял исходя из того, что сегодня вечером «Милану» предстоит сыграть против «Аталанты», а завтра, 3 октября, большинство игроков «россонери» отправятся в расположение своих сборных. Именно поэтому Златан праздновал свой день рождения с партнёрами по «Милану» вчера.

Напомним, что сам Ибрагимович решил отказаться от вызова в сборную Швеции, чтобы не рисковать здоровьем.