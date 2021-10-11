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Агент Антона Миранчука рассказал о восстановлении игрока

вчера, 13:18

Агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука рассказал о восстановлении футболиста после травмы.

У Антона все идет по плану. В прошлый четверг сделан крайний укол. Сейчас две недели будет наблюдение и контрольное МРТ. Антон находится в Германии, весь день с утра до вечера у него расписан. Фишка заключалась в том, чтобы попробовать залечить повреждение консервативно. Лечение состояло из курса, который включал себя пять местных уколов в область повреждения. Каждый день у него были физиопроцедуры плюс занятия в тренажерном зале.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 14:39
Не надо путать Антона с Алексеем.
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:24
Зря он уехал в Италию
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