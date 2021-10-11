Агент Антона Миранчука рассказал о восстановлении игрока

Агент полузащитника «Локомотива» рассказал о восстановлении футболиста после травмы.

У Антона все идет по плану. В прошлый четверг сделан крайний укол. Сейчас две недели будет наблюдение и контрольное МРТ . Антон находится в Германии, весь день с утра до вечера у него расписан. Фишка заключалась в том, чтобы попробовать залечить повреждение консервативно. Лечение состояло из курса, который включал себя пять местных уколов в область повреждения. Каждый день у него были физиопроцедуры плюс занятия в тренажерном зале.