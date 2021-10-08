У Глушакова выявлено мышечное микроповреждение

В «Химках» рассказали о состоянии здоровья полузащитника Дениса Глушакова, который вернулся из расположения сборной России.
Денис вернулся в расположение клуба. После проведенной диагностики у него выявлено мышечное микроповреждение. На днях он начнет тренировки по индивидуальной программе.
Повреждение незначительное, но ближайший товарищеский матч против тульского «Арсенала» он пропустит. О сроках восстановления можно будет говорить на следующей неделе.
на благо футбольной страны!
Зачем приезжал-неизвестно...
На что же надеялись мы?
на благо футбольной страны!
Зачем приезжал-неизвестно...
На что же надеялись мы?