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У Глушакова выявлено мышечное микроповреждение

вчера, 20:10

В «Химках» рассказали о состоянии здоровья полузащитника Дениса Глушакова, который вернулся из расположения сборной России.

Денис вернулся в расположение клуба. После проведенной диагностики у него выявлено мышечное микроповреждение. На днях он начнет тренировки по индивидуальной программе.

Повреждение незначительное, но ближайший товарищеский матч против тульского «Арсенала» он пропустит. О сроках восстановления можно будет говорить на следующей неделе.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:30
Поправляйся Денис!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:13
Блин, ну такая новость необычная, микроповреждения у миллионов людей.
Gahi
Gahi
вчера в 21:54
Здоровья Глушакову и скорейшего возвращения в команду. Удачи
25процентный клоун
25процентный клоун ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 21:16
тогда и златану и милнеру, но этого ведь не будет
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:15
Здоровья легенде, ждем в сборной
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:01
На игру с хорватами будет в полном здравии.
drug01
drug01
вчера в 20:51
Лечись и в бой...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 20:43
Глушакову конечно здоровья, а сборной - победы !
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:35
Может уже пора заканчивать с футболом....
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:29
Служил он недолго,но честно
на благо футбольной страны!
Зачем приезжал-неизвестно...
На что же надеялись мы?
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:15
Денису скорейшего выздоровления.
beefs
beefs
вчера в 20:11
Скорейшего выздоровления, Дениска ты нужен на поле...
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