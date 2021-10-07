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Кузяев: «На вчерашней тренировке столкнулись со Смоловым, ушиб лица»

вчера, 21:17
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб СловакияСловакия21:45 Не начался

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев ответил на вопросы перед матчем отбора ЧМ-2022 с командой Словакии.

Я на пресс-конференции, значит, я капитан? У нас все капитаны, все чувствуют ответственность перед сборной и страной. Если завтра предложат мне, то, конечно, я соглашусь.

На вчерашней тренировке столкнулись со Смоловым. Случайно друг о друга ударились. Но я прошёл тесты, обследования. Никаких противопоказаний к тренировкам и играм у меня нет. Ушиб лица.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 09:21
Ничего себе столкнулись ?! Смолов Кузяеву всю рожу расцарапал ! Предупреждали же Далера - НЕТ ВЗАИМНОСТИ ,НЕ ЛЕЗЬ !!!! ))))))))))))))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:34, ред.
В отсутствии Дзюбы...при дележе капитанской повязки...пострадала вся основа...4 синяка...6 ушибов об Смолова...4 вывиха об Заболотного...2 игрока без сознания...трое с амнезией...к 5-м уже вернулась речь...ещё 4-ро доставлены в ближайшие клиники...с диагнозом "Я-капитан"...один после ушиба об Смолова вообще утверждает что он Дзюба....парня пока не идефицировали...
Респект Далеру...как пострадавшему в наименьшей степени...нашедший в себе силы...вышел к журналистам...
протон
протон
сегодня в 04:59
да они там до матча друг друга покалечат
4RT
4RT
вчера в 21:47
Оба в экран телефона пялились
batog
batog
вчера в 21:39, ред.
Ага, наваляли в темную!!! Будешь пешком ходить по полю, вообще ноги поломают!
trimetil
trimetil
вчера в 21:38
Вы там специально калечитесь что-ли?
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:30
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:23
Ну вот, и так пол состава нет, так ещё этот с отбитой башкой будет бегать!
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