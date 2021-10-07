Кузяев: «На вчерашней тренировке столкнулись со Смоловым, ушиб лица»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев ответил на вопросы перед матчем отбора ЧМ-2022 с командой Словакии.
Я на пресс-конференции, значит, я капитан? У нас все капитаны, все чувствуют ответственность перед сборной и страной. Если завтра предложат мне, то, конечно, я соглашусь.
На вчерашней тренировке столкнулись со Смоловым. Случайно друг о друга ударились. Но я прошёл тесты, обследования. Никаких противопоказаний к тренировкам и играм у меня нет. Ушиб лица.
Респект Далеру...как пострадавшему в наименьшей степени...нашедший в себе силы...вышел к журналистам...
Респект Далеру...как пострадавшему в наименьшей степени...нашедший в себе силы...вышел к журналистам...