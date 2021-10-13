ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Ньюкасл» может пригласить к себе Луиса Кампоса

вчера, 19:11

Экс-спортивный директор «Монако» и «Лилля» Луис Кампос может получить работу в английском «Ньюкасле», который недавно обзавелся богатыми инвесторами. Кампосу хотят предложить аналогичную должность в «сороках».

Боссы клуба взяли специалиста «на карандаш» и могут начать с ним переговоры уже в ближайшее время.

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Все комментарии
7j27egnw4g39
7j27egnw4g39
сегодня в 02:58
Ньюкасл теперь очень многое может
ДСА
ДСА
вчера в 20:04
Сейчас в Ньюкасле всё смотрится привлекательно.
протон
протон
вчера в 19:20
Ньюкасл санитар леса
Барселона как в Football Manager добавила фейкового тренера в Ньюкасл и сама скупит у себя весь неликвид?) Дембеле и Умтити можно бонусом к Коутиньо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:13
Пригласите,если он пойдёт!
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