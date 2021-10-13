«Ньюкасл» может пригласить к себе Луиса Кампоса

Экс-спортивный директор «Монако» и «Лилля» Луис Кампос может получить работу в английском «Ньюкасле», который недавно обзавелся богатыми инвесторами. Кампосу хотят предложить аналогичную должность в «сороках».
Боссы клуба взяли специалиста «на карандаш» и могут начать с ним переговоры уже в ближайшее время.
Барселона как в Football Manager добавила фейкового тренера в Ньюкасл и сама скупит у себя весь неликвид?) Дембеле и Умтити можно бонусом к Коутиньо
Барселона как в Football Manager добавила фейкового тренера в Ньюкасл и сама скупит у себя весь неликвид?) Дембеле и Умтити можно бонусом к Коутиньо