«Ньюкасл» может пригласить к себе Луиса Кампоса

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вчера, 19:11

Экс-спортивный директор «Монако» и «Лилля» Луис Кампос может получить работу в английском «Ньюкасле», который недавно обзавелся богатыми инвесторами. Кампосу хотят предложить аналогичную должность в «сороках».

Боссы клуба взяли специалиста «на карандаш» и могут начать с ним переговоры уже в ближайшее время.