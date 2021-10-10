Наумов: «Не важно, Гисдоль или Пупкин в „Локо“, главное – человек Рангника» .

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал назначение Маркуса Гисдоля на пост главного тренера «железнодорожников».
Я не знаком с творчеством Гисдоля, но скажу так: не важно, кто станет тренером «Локомотива», Гисдоль или Пупкин, главное – человек Рангника. Тот человек, который будет делать то, что говорит Ральф. Маркус – исполнитель, будет ставить тот состав, который ему будет говорить Рангник, тактика тоже будет от него идти.
Не важно, хороший он тренер или нет, он просто будет исполнять волю тех людей, которые в «Локомотиве». Эти люди делают бизнес, а, чтобы его делать нужна команда, слаженная и послушная. Конечно, Лоськов и Сёмин в этот бизнес не вписываются.
Любой начальник выбирает себе на работу тех кто будет выполнять его требования и задачи руководства. И это вполне нормальная практика.
Руководство РЖД когда приглашали на должность директора клуба сначала ознакомились с биографией самого Рангника и с тем планом реформирования клуба который был им предложен Рангником. Они с этим проектом согласились , а сейчас что-то говорить и рассуждать о правильности его действий очень рано . Я не думаю что мы здесь сидя на диване, лучше знаем и видим правильность действий Рангника. Человек футбольный функционер и надеюсь точно лучше нас осведомлён о том где находится и что делает. И в руководстве РЖД сидят далеко не глупые люди и точно знают что творится в принадлежащем им хозяйстве. А нам остаётся только наблюдать за происходящими процессами в клубе и пожелать Удачи Рангнику с Локо !!! Всем Добра !!!
Любой начальник выбирает себе на работу тех кто будет выполнять его требования и задачи руководства. И это вполне нормальная практика.
Руководство РЖД когда приглашали на должность директора клуба сначала ознакомились с биографией самого Рангника и с тем планом реформирования клуба который был им предложен Рангником. Они с этим проектом согласились , а сейчас что-то говорить и рассуждать о правильности его действий очень рано . Я не думаю что мы здесь сидя на диване, лучше знаем и видим правильность действий Рангника. Человек футбольный функционер и надеюсь точно лучше нас осведомлён о том где находится и что делает. И в руководстве РЖД сидят далеко не глупые люди и точно знают что творится в принадлежащем им хозяйстве. А нам остаётся только наблюдать за происходящими процессами в клубе и пожелать Удачи Рангнику с Локо !!! Всем Добра !!!