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Наумов: «Не важно, Гисдоль или Пупкин в „Локо“, главное – человек Рангника»

вчера, 12:59

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал назначение Маркуса Гисдоля на пост главного тренера «железнодорожников».

Я не знаком с творчеством Гисдоля, но скажу так: не важно, кто станет тренером «Локомотива», Гисдоль или Пупкин, главное – человек Рангника. Тот человек, который будет делать то, что говорит Ральф. Маркус – исполнитель, будет ставить тот состав, который ему будет говорить Рангник, тактика тоже будет от него идти.

Не важно, хороший он тренер или нет, он просто будет исполнять волю тех людей, которые в «Локомотиве». Эти люди делают бизнес, а, чтобы его делать нужна команда, слаженная и послушная. Конечно, Лоськов и Сёмин в этот бизнес не вписываются.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:29
Эта Гниздюля вызрела в личном унитазе Рангника (Прости господи,ни словечка в русской простоте,хуже привычных Миллеров и Мюллеров),поэтому критике не подлежит.Назначаем его гением тренерской мысли!!!
112910415
112910415
вчера в 14:24
не факт, что у Рангника будет время и желание, чтоб детально вникать в дела Локомотива
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:17
Наумов: «Не важно, Гисдоль или Пупкин в „Локо“, главное – человек Рангника» .
Любой начальник выбирает себе на работу тех кто будет выполнять его требования и задачи руководства. И это вполне нормальная практика.
Руководство РЖД когда приглашали на должность директора клуба сначала ознакомились с биографией самого Рангника и с тем планом реформирования клуба который был им предложен Рангником. Они с этим проектом согласились , а сейчас что-то говорить и рассуждать о правильности его действий очень рано . Я не думаю что мы здесь сидя на диване, лучше знаем и видим правильность действий Рангника. Человек футбольный функционер и надеюсь точно лучше нас осведомлён о том где находится и что делает. И в руководстве РЖД сидят далеко не глупые люди и точно знают что творится в принадлежащем им хозяйстве. А нам остаётся только наблюдать за происходящими процессами в клубе и пожелать Удачи Рангнику с Локо !!! Всем Добра !!!
МапС
МапС
вчера в 13:37
Futurista
Futurista
вчера в 13:31, ред.
Лучше Пупкин)...машинист Пупкин...тем более что Гисдоль это немецкий Пупкин...
протон
протон
вчера в 13:12
Смородская — о назначении Гисдоля: «Я не знаю этого тренера. В позитив при Рангнике не верю»Не верю в какие-то позитивные изменения при Рангнике. Доверия это назначение не вызывает.

Смородская вносила позитив?
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 13:05
Пупкин не человек Рангника. Тут Наумов ошибается
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