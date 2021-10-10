Наумов: «Не важно, Гисдоль или Пупкин в „Локо“, главное – человек Рангника» .

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал назначение на пост главного тренера «железнодорожников».

Я не знаком с творчеством Гисдоля, но скажу так: не важно, кто станет тренером «Локомотива», Гисдоль или Пупкин, главное – человек Рангника. Тот человек, который будет делать то, что говорит Ральф. Маркус – исполнитель, будет ставить тот состав, который ему будет говорить Рангник, тактика тоже будет от него идти.

Не важно, хороший он тренер или нет, он просто будет исполнять волю тех людей, которые в «Локомотиве». Эти люди делают бизнес, а, чтобы его делать нужна команда, слаженная и послушная. Конечно, Лоськов и Сёмин в этот бизнес не вписываются.