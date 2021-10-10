Геркус: «Удивлён назначением Гисдоля. Он никогда не играл в еврокубках»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о назначении на пост главного тренера московского клуба.

Я действительно удивлен назначением Гисдоля. Ожидал какого-то яркого молодого немецкого вундеркинда наподобие Нагельсманна или Тедеско.

Сложно сказать, достойная ли это замена Николичу. Хоть тренер и опытный, но опыт довольно специфичный. Например, он никогда не играл в еврокубках, а у «Локомотива» осенью еще четыре игры в Лиге Европы. Любопытно будет наблюдать за его работой.