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Геркус: «Удивлён назначением Гисдоля. Он никогда не играл в еврокубках»

вчера, 13:44

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о назначении Маркуса Гисдоля на пост главного тренера московского клуба.

Я действительно удивлен назначением Гисдоля. Ожидал какого-то яркого молодого немецкого вундеркинда наподобие Нагельсманна или Тедеско.

Сложно сказать, достойная ли это замена Николичу. Хоть тренер и опытный, но опыт довольно специфичный. Например, он никогда не играл в еврокубках, а у «Локомотива» осенью еще четыре игры в Лиге Европы. Любопытно будет наблюдать за его работой.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:40
Ничё,зато ты сможешь пару негров ему пропихнуть.Прям из Германии.
112910415
112910415
вчера в 15:18
рискует руководство ..
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:19
Ну проиграет ещё четыре раза, подумаешь. Делов-то.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 14:16
Постой паровоз, не спеши машинист. Действительно, странное назначение
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:10
Это решение руководства...
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:52
Дивные истории происходят в РПЛ
протон
протон
вчера в 13:47
Удивлены думаю очень многие.
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