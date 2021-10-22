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Гвардиола обратился к уволенному из «Ньюкасла» Брюсу

вчера, 15:49

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко отозвался о Стиве Брюсе, который недавно был уволен с поста главного тренера «Ньюкасл Юнайтед».

Я читал пост Сент-Максимена о Стиве Брюсе, он для меня именно такой. Исключительный джентльмен, он всегда с такой заботой относился ко мне, когда я приехал из Каталонии. Я желаю ему всего наилучшего и говорю ему: не обращай особого внимания на комментарии.

Я желаю ему [Брюсу] всего хорошего и чтобы он скоро вернулся, когда у него будет такая возможность. У него любовь к футболу в крови. Надеюсь, я скоро смогу его увидеть.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:04
трогательные слова
izrafel
izrafel
вчера в 17:25
Хорошая поддержка...молодец Хосеп
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 16:20
Жозе поглядывает на Волков и понимает,что столько ему не отсыпят.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:09
Уволили с выходным пособием на всю оставшуюся жизнь.
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 16:03
8 млн евро дали, что еще ему дать?
ДСА
ДСА
вчера в 15:55
Лучше бы денег дал...
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