Гвардиола обратился к уволенному из «Ньюкасла» Брюсу

Главный тренер «Манчестер Сити» высоко отозвался о , который недавно был уволен с поста главного тренера «Ньюкасл Юнайтед».

Я читал пост Сент-Максимена о Стиве Брюсе, он для меня именно такой. Исключительный джентльмен, он всегда с такой заботой относился ко мне, когда я приехал из Каталонии. Я желаю ему всего наилучшего и говорю ему: не обращай особого внимания на комментарии.

Я желаю ему [Брюсу] всего хорошего и чтобы он скоро вернулся, когда у него будет такая возможность. У него любовь к футболу в крови. Надеюсь, я скоро смогу его увидеть.