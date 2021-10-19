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Директор по коммуникациям «Локомотива» опроверг новость о своём увольнении

вчера, 23:29

Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев ответил на вопрос касательно информации о том, что он покинет занимаемый пост до конца года.

Сегодня у нас прошло большое мероприятие, на котором присутствовали все мои руководители. Ни от кого из них таких сообщений в мой адрес не поступало. Меня не увольняют. Я продолжаю работать в «Локомотиве».

Опять придется вспомнить фразу, которую, на самом деле, хотелось бы говорить как можно реже — данная информация не соответствует действительности.

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Источник: sport24.ru
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Союзник противников
Союзник противников ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 23:58
Эта каналья канализацией ведает???
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:47
Директор по канализации Локомотива не будет уволен.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:31
У нас сейчас модно узнавать о своём увольнении через СМИ.Так что читай газеты,шерсти сеть,чтобы последним об этом не узнать.
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