Директор по коммуникациям «Локомотива» опроверг новость о своём увольнении

Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев ответил на вопрос касательно информации о том, что он покинет занимаемый пост до конца года.

Сегодня у нас прошло большое мероприятие, на котором присутствовали все мои руководители. Ни от кого из них таких сообщений в мой адрес не поступало. Меня не увольняют. Я продолжаю работать в «Локомотиве».

Опять придется вспомнить фразу, которую, на самом деле, хотелось бы говорить как можно реже — данная информация не соответствует действительности.