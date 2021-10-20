«Ньюкасл» объявил об отставке Стива Брюса

Пресс-служба «Ньюкасла» объявила об отставке главного тренера клуба .

60-летний специалист прокомментировал своё увольнение:

Я благодарен всем, кто связан с «Ньюкаслом», за возможность управлять этим уникальным футбольным клубом. Я хотел бы поблагодарить свой тренерский штаб, игроков и, в частности, персонал за их упорный труд. Были и взлеты, и падения, но они отдавали всё, даже в трудные моменты, и должны гордиться своими усилиями.

Это клуб с невероятной поддержкой, и я надеюсь, что новые владельцы смогут продвинуть его туда, куда мы все хотим. Я желаю всем удачи в оставшейся части этого сезона и в дальнейшем.