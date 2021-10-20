«Ньюкасл» объявил об отставке Стива Брюса

Пресс-служба «Ньюкасла» объявила об отставке главного тренера клуба Стива Брюса.
60-летний специалист прокомментировал своё увольнение:
Я благодарен всем, кто связан с «Ньюкаслом», за возможность управлять этим уникальным футбольным клубом. Я хотел бы поблагодарить свой тренерский штаб, игроков и, в частности, персонал за их упорный труд. Были и взлеты, и падения, но они отдавали всё, даже в трудные моменты, и должны гордиться своими усилиями.
Это клуб с невероятной поддержкой, и я надеюсь, что новые владельцы смогут продвинуть его туда, куда мы все хотим. Я желаю всем удачи в оставшейся части этого сезона и в дальнейшем.
В матче 9-го тура Английской Премьер-Лиги против «Кристал Пэлас» руководить «Ньюкаслом» будет Грэм Джонс.
Стив Брюс тренировал «Ньюкасл» с 2019 года. Под его руководством команда занимала 12-е и 13-е место в двух прошлых сезонах чемпионата Англии. В нынешней кампании «сороки» идут на девятнадцатом месте, набрав 3 очка за 8 матчей.
Все знали, что это должно произойти, включая самого Брюса. В воскресенье, когда команда снова потерпела неудачу, болельщики скандировали об увольнении главного тренера в шестой игре подряд. В недавнем опросе, 94,3% проголосовали за то, чтобы Брюс ушел из клуба.
В этом новом, обширном мире положительный момент, который можно извлечь из 27 месяцев руководства Брюсом, заключается в наведении мостов между администрациями. В условиях бушующей пандемии, когда поглощение было приостановлено после утверждения регулирующими органами, Ньюкасл не спал и выжил.
В его последних 38 матчах семь побед... Плохо, но все-таки он сделал некоторую работу в клубе. Но теперь все, пора подумать о будущем, удачи!
Все знали, что это должно произойти, включая самого Брюса. В воскресенье, когда команда снова потерпела неудачу, болельщики скандировали об увольнении главного тренера в шестой игре подряд. В недавнем опросе, 94,3% проголосовали за то, чтобы Брюс ушел из клуба.
В этом новом, обширном мире положительный момент, который можно извлечь из 27 месяцев руководства Брюсом, заключается в наведении мостов между администрациями. В условиях бушующей пандемии, когда поглощение было приостановлено после утверждения регулирующими органами, Ньюкасл не спал и выжил.
В его последних 38 матчах семь побед... Плохо, но все-таки он сделал некоторую работу в клубе. Но теперь все, пора подумать о будущем, удачи!