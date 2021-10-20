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«Ньюкасл» объявил об отставке Стива Брюса

вчера, 12:53

Пресс-служба «Ньюкасла» объявила об отставке главного тренера клуба Стива Брюса.

60-летний специалист прокомментировал своё увольнение:

Я благодарен всем, кто связан с «Ньюкаслом», за возможность управлять этим уникальным футбольным клубом. Я хотел бы поблагодарить свой тренерский штаб, игроков и, в частности, персонал за их упорный труд. Были и взлеты, и падения, но они отдавали всё, даже в трудные моменты, и должны гордиться своими усилиями.

Это клуб с невероятной поддержкой, и я надеюсь, что новые владельцы смогут продвинуть его туда, куда мы все хотим. Я желаю всем удачи в оставшейся части этого сезона и в дальнейшем.

В матче 9-го тура Английской Премьер-Лиги против «Кристал Пэлас» руководить «Ньюкаслом» будет Грэм Джонс.

Стив Брюс тренировал «Ньюкасл» с 2019 года. Под его руководством команда занимала 12-е и 13-е место в двух прошлых сезонах чемпионата Англии. В нынешней кампании «сороки» идут на девятнадцатом месте, набрав 3 очка за 8 матчей.

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CSKA2012
CSKA2012
вчера в 23:51
Черчесов - велком )))
pomor45
pomor45 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 21:38
Никто его не гнал. Всё решили мирным путём.
SPARTAK_SPARTAK
SPARTAK_SPARTAK
вчера в 16:37
Все тут так настроены как будто только в арабах дело))) Три очка за восемь игр, его итак выгнали бы)))) Но он молодец, красиво сказал, типа если бы не арабы то работал бы дальше)))))!!!!
particular
particular
вчера в 16:34
Кресло освободилось, но очередь желающих пока не сформировалась :)
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:30
Зидан уже отказал. Кто следующий?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:22, ред.
Стив Брюс покинул Тайнсайд со словами благодарности. Наконец он ушел. Было мало удовлетворения, мало удовлетворения и нежности, но, по крайней мере, был тон примирения. Это было так тяжело, так токсично для всех, и это тянулось так долго, но, наконец, до свидания.

Все знали, что это должно произойти, включая самого Брюса. В воскресенье, когда команда снова потерпела неудачу, болельщики скандировали об увольнении главного тренера в шестой игре подряд. В недавнем опросе, 94,3% проголосовали за то, чтобы Брюс ушел из клуба.

В этом новом, обширном мире положительный момент, который можно извлечь из 27 месяцев руководства Брюсом, заключается в наведении мостов между администрациями. В условиях бушующей пандемии, когда поглощение было приостановлено после утверждения регулирующими органами, Ньюкасл не спал и выжил.

В его последних 38 матчах семь побед... Плохо, но все-таки он сделал некоторую работу в клубе. Но теперь все, пора подумать о будущем, удачи!
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 15:16
Ну хотя бы дали юбилейный матч провести.
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
вчера в 14:51
жарко процесс пошло
m5d4bv3779dd
m5d4bv3779dd
вчера в 14:39
Давно пора было
DXTK
DXTK
вчера в 14:38, ред.
Стив Брюс в АПЛ всегда тренировал подобные команды Бирмингем Халл Сандерленд и Ньюкасл............... клубы которые не тратят много денег и которые борются за выживание.........у сорок был тренер Бенитес который требовал усилений, Эшли взял Брюса который никогда не просил денег, и не кричал что ему нужно за 100 лямов игрок, всегда мог работать с тем что есть...........и вместо того чтобы дать денег на усиление шейхи.....тренера просто выкинули.......никто не пойдет в команду без трансферов........я понимаю они купили бы команду летом, приобрели 5 - 6 достаточно сильных игроков.....и Брюс провалился бы.....Логично была бы отставка........

а сменить Брюс может только тренер перед пенсией.......я называл Раньери, пожалуйста он уже в Уотфорде, сменил испанца и 0-5....... придет сюда другой тренер.....и поедут по той же дороге......

я уверен даже если бы Моуриньо был бы свободен.....он бы на три буквы послал этот проект........ он скажем приходил в Ттх где была команда, уровня ЛЧ или ЛЕ...... по этому Ньюкасл на данном этапе не сможет себе громкое имя взять.........Конте Зидан и прочие пройдут мимо.......... я уже не говорю про Лэмпарда и Джеррарда которые первыеми в списках фигурируют, после итальянца......... надо понимать.....что вкусным пряником в виде денег ....... не завлечь в команду которая барахтается в низу............. даже хорошего тренера.....когда.....шейхи купили МС.....они были крепким середняком....а Челси и до абрамовича в зоне ЛЧ играл и был в первой 6 ке........ по этому туда пошли Манчини, Моуриньо..... и сравните положение Ньюкасла ....... ну кого они могут себе взять.........

на замену Брюсу:

PS сейчас свободен Алан Пардью, которые достаточно неплохо работал с сороками в период правления Эшли, и мог бы вернутся...... наивысшее 5 -е место в 12 году занимал, выводил в европу................. тот же Тони Пулис свободен ........ мне кажется.......
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 14:16
В чем уникальность ,этого клуба,так и не понял??!! Ну ,а вообще ,под новых хозяевов ,новый тренер!!!
Бубнин
Бубнин
вчера в 14:16
Станислав Саламович с замиранием сердца стал реагировать на каждый звонок.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:59, ред.
Логичное решение. Ньюкасл может играть лучше. Состав там даже сейчас неплохой собран и клуб должен находиться выше зоны вылета. Всего 3 очка за 8 матчей это плохой результат. Стив Брюс явно не справился с работой. Шейхи не стали убирать его сразу а дали провести тысячный матч в тренерской карьере после чего распрощались с ним. Они поступили правильно. Интересно кого выберут тренером? Наверное возьмут какого-нибудь именитого тренера.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:58
Арабы своего возьмут - типа Гвардиолы ...
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:48
Так в Октябре мечта сбылась, рабочих и крестьян !!!)
ДСА
ДСА
вчера в 13:43
Будут брать звезду.
Pryan 7
Pryan 7
вчера в 13:36
Я думаю, если, Стиву насыпать денег, он будет не хуже Пепа и прочих.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:27
Клуб ждёт зачистка
David Young
David Young
вчера в 13:25
Ожидаемое решение.

Посмотрим кто возглавит сорок, предполагаю что это будет известный тренер считающийся одним из сильнейших в мире.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:21
Это было делом времени
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:20
Начинается новая эра
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:16
Завтра о нем все забудут
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:54
Правильно,результата нет, надо гнать!
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