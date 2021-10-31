Стало известно условие, при котором «Спартак» продлит контракт с Максименко

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вчера, 13:44

«Спартак» собирается продлить контракт с голкипером .

Московский клуб будет готов подписать новую сделку с вратарём только в том случае, если условия соглашения будут максимально выгодны «красно-белым». Если сторона Максименко будет настаивать на существенном увеличении заработной платы, скорее всего, контракт не будет продлён.

Нынешнее соглашение голкипера со «Спартаком» действует до лета 2023 года. Зарплата Максименко по текущему контракту составляет около 1,49 млн евро за сезон.