Стало известно условие, при котором «Спартак» продлит контракт с Максименко

«Спартак» собирается продлить контракт с голкипером Александром Максименко.
Московский клуб будет готов подписать новую сделку с вратарём только в том случае, если условия соглашения будут максимально выгодны «красно-белым». Если сторона Максименко будет настаивать на существенном увеличении заработной платы, скорее всего, контракт не будет продлён.
Нынешнее соглашение голкипера со «Спартаком» действует до лета 2023 года. Зарплата Максименко по текущему контракту составляет около 1,49 млн евро за сезон.
Будет практика, будет и настоящая вратарская игра! Ребров ушел, а Максименко ему даже в подметки не годится.
Дайте Селихову вернуть веру в себя, и "Спартак" уже не будет проигрывать с разницей в 6 голов. Он ведь такого даже в "Амкаре" не допускал, а это "Спартак"!
Будет практика, будет и настоящая вратарская игра! Ребров ушел, а Максименко ему даже в подметки не годится.
Дайте Селихову вернуть веру в себя, и "Спартак" уже не будет проигрывать с разницей в 6 голов. Он ведь такого даже в "Амкаре" не допускал, а это "Спартак"!
и почему расчёт в евро? у нас нет своей валюты? пусть у этих 56оидов, которые не любят читать, покупательная способность зряплаты уменьшается, как и у всех граждан страны... чем налоговая занимается? цифровизацией? небось, ещё и в конвертах часть отдают, от налогов прячут...
так, что максименко ребёнок - дали золотую соску - вот и сосёт...
и почему расчёт в евро? у нас нет своей валюты? пусть у этих 56оидов, которые не любят читать, покупательная способность зряплаты уменьшается, как и у всех граждан страны... чем налоговая занимается? цифровизацией? небось, ещё и в конвертах часть отдают, от налогов прячут...
так, что максименко ребёнок - дали золотую соску - вот и сосёт...
Сбагрят воротчика за 1,5 евролиомона, а купят в условной Италии неадаптированного мастера за два... Бизнес по-русски...
Сбагрят воротчика за 1,5 евролиомона, а купят в условной Италии неадаптированного мастера за два... Бизнес по-русски...