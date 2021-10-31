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Стало известно условие, при котором «Спартак» продлит контракт с Максименко

вчера, 13:44

«Спартак» собирается продлить контракт с голкипером Александром Максименко.

Московский клуб будет готов подписать новую сделку с вратарём только в том случае, если условия соглашения будут максимально выгодны «красно-белым». Если сторона Максименко будет настаивать на существенном увеличении заработной платы, скорее всего, контракт не будет продлён.

Нынешнее соглашение голкипера со «Спартаком» действует до лета 2023 года. Зарплата Максименко по текущему контракту составляет около 1,49 млн евро за сезон.

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Все комментарии
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 22:29
Срам
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
вчера в 21:12
Просветите, пожалуйста, по поводу Александры Серовой. Кто такая и в каких фильмах снималась ? Замечательную советскую актрису Валентину Серову, любимую Константина Симонова, знаю, Александру, хоть убей, не помню.
Tostao
Tostao
вчера в 20:40
Ещё одно условие просто необходимо - свою фамилию Максименко должен поменять на Минименко.
Константин Белых
Константин Белых ответ alexamit (раскрыть)
вчера в 20:14
У нас у всех вратари-Яшин был бы очень удивлен. Что Шунин объедает Динамо лет 10 и ведь никто не гонит хотя вратарь посредственный. Что Максименко такая же хрень. За последние лет 10 вратари это Акинфеев и Гилерме. Остальные ХЗ..
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:38
А еще нашего бедного мальчика заставляют на поле выходить и стоять на воротах.Ужас.
Сп62
Сп62 ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
вчера в 19:25
А актрисе Серовой во время съёмок бьют по почкам, по рёбрам?
Сп62
Сп62
вчера в 19:00
От любви до ненависти один шаг. Как в других странах не знаю, но у нас смысл этой пословицы процветает везде. И в футболе, и в политике, и в бизнесе, и в оношениях людей. Мы уже не помним, что говорили вчера и хаим вчерашних героев. Зобнин, Дзюба, Максименко. Кто следующий? Самое главное, что сами мы всегда правильные и безгрешные. Ура нам!
Zhertva Liverpoolya
Zhertva Liverpoolya
вчера в 18:55
Страшно подумать сколько получает самый дырявый защитник мира Джикия. И это в команде, которая любит считать деньги в других командах. Если сложить все деньги, котрые уплыли всяким цорнам, газизовым и прочим проходимцам, ничего не давшим команде, то не только Месси можно было приобрести, но и Гризмана с Мбаппе впридачу.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
вчера в 18:47
Актриса Александра Серова даже в самых жестких своих фильмах так много за раз не получала, как Максименко, а еще будет зарабатывать больше нее.
alexamit
alexamit
вчера в 18:43
Дупдом...Этому барахлу и полтора лимона евро.Да отдайте его зряплату любой больнице или детдому,всё благородней будет.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:35
Какое ему существенное увеличение зарплаты? В этом сезоне он настолько плох, что и не заслуживает даже того, что зарабатывает! Худший вратарь РПЛ по проценту надежности.
4RT
4RT
вчера в 18:29
На фига он нужен,если собираются другого покупать
n272nm
n272nm
вчера в 18:29
1,5 ляма евро за сезон?! Эта дырка получает 1,5 ляма?! Федун умеет удивить. Лox - это судьба! :))))))
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 17:59
Какие млять улучшенные условия.. Что за мода составлять новые контракты за 2-3 года до окончания контракта. Пусть ждет и дергается что выпнут если за ум не возьмется. Зобе уже продлили.. Соболю тоже..
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:45
Ещё пункт внесут : МАксимка должен сделать "Спартак" чемпионом и,во искупление грехов вратарских,посещать по воскресеньям заутреню.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:27
А я то, наивный, считал, что во главе контракта будут стоять условия эффективности работы игрока и его степень надёжности, как вратаря, а тут на первый план снова выходит размер оплаты очередного потерявшего совесть футболиста.
kinderpingui
kinderpingui ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 17:09, ред.
С такой игрой можно и понизить. На трансферном окне его стоимость упала. Команду он не выручает. Практически любой вратарь уровня фнл с лёгкостью заменит сашку. Сразу плюсы: тот же российский паспорт + з/п 300-400 в месяц, а не в день))))
Dr_Chimer
Dr_Chimer ответ ViktorVolchok07 (раскрыть)
вчера в 17:03
Зря ты так на Селихова. Хороший вратарь. По тому и брали, чтоб другим не достался. А то, что реальной игровой практики ему пока не достает, так это дело времени. Причем очень небольшого! Помнишь, как он играл до травмы?
Будет практика, будет и настоящая вратарская игра! Ребров ушел, а Максименко ему даже в подметки не годится.
Дайте Селихову вернуть веру в себя, и "Спартак" уже не будет проигрывать с разницей в 6 голов. Он ведь такого даже в "Амкаре" не допускал, а это "Спартак"!
протон
протон
вчера в 16:50
Блин, правда от любви до ненависти... Все уже позабыли как он тащил и вытаскивал матчи, спад, со всеми бывает, особенно если на тебя давление такое, пусть пару-тройку матчей отдохнёт. Яшин, Акинфеев, Дасаев, Филимонов,да тот-же Черчесов тоже пускали, Но потом выходили на уровень, парень-то перспективный, справится с психологией и всё будет норм! А то загубит карьеру как Митрюшкин...
berda2003
berda2003
вчера в 16:46
вроде максименко один такой - всем нашим т.н. футболистам, без исключения, надо урезать зарплату - тупо разделить на 10 - и пусть все рвутся в европу за большими деньгами ...
и почему расчёт в евро? у нас нет своей валюты? пусть у этих 56оидов, которые не любят читать, покупательная способность зряплаты уменьшается, как и у всех граждан страны... чем налоговая занимается? цифровизацией? небось, ещё и в конвертах часть отдают, от налогов прячут...
так, что максименко ребёнок - дали золотую соску - вот и сосёт...
Viktor novicki
Viktor novicki ответ particular (раскрыть)
вчера в 16:28, ред.
дефицита голкиперов с паспортом у нас не наблюдается,всегда есть выбор внутри РПЛ и ФНЛ,вот Зенит меняет стражей ворот как перчатки.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:25
полтора ляма? да ему и одной десятой многовато вот так и портят их деньгами
particular
particular
вчера в 15:53
Прагматизм - это, конечно, хорошо... Но...
Сбагрят воротчика за 1,5 евролиомона, а купят в условной Италии неадаптированного мастера за два... Бизнес по-русски...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 15:50
За каждый пропущенный мяч по 100 штук высчитать, тогда или убежит сам или начнет защищать ворота нормально
Makao
Makao
вчера в 15:41
Убавить зарплату в 1,5-2 раза. На таком условии можно оставить. Даже нынешнюю зарплату не отрабатывает
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 15:20
Оставьте МакСемьМенко, это будущее спартака.
ABir
ABir
вчера в 15:18
Сейчас Максименко со своими агентами лучше поубавить аппетит, не тот пока случай
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:07
За такие деньги я бы лучше охранял ворота чем максименко.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:55
Ахах, это чудо получает полтора лямв в год?) Жесть
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 14:54
Когда озвучивают зарплату того или иного футболиста,мы сразу начинаем понимать насколько они зажрались,кто ж получая такие деньги ещё и бегать будет....Вот Селихов спокойно почивал на скамье запасных,нет надо было кому то поставить его в ворота.Он за это время забыл как они выглядят,какого размера,какой прыгучий мяч,так и норовит выскочить из рук,как должен распологаться вратарь в воротах и как играть на выходах.Всё печально,всё грустно,всё обидно...но,это для нас,болельщиков,а им или п...й или смешно.
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