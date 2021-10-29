«Интер» ускорил переговоры со Шкриньяром о продлении контракта

Миланский «Интер» собирается продлить контракт с защитником Миланом Шкриньяром. Боссы клуба ускорили переговоры с футболистом. Сделку хотят закрыть до конца этого года.
Текущее трудовое соглашение игрока действует до 2023 года. Новый контракт хотят заключить до 2025 года.
Если не удастся это сделать, то миланцы могут продать игрока.
Об этом сообщает итальянское новостное агентство, сообщающее, что клуб надеется, что ситуация будет решена своевременно, и что воля игрока состоит в том, чтобы продвигаться вперед с Нерадзурри.
Текущая сделка Шкриньяра истекает в конце июня 2023 года, и Нерадзурри не хотят, чтобы он перешел в последний год своего контракта без новой сделки.
Соответственно, в ближайшие пару месяцев планируется начать переговоры о продлении срока, поскольку 26-летний игрок уже провел несколько неформальных обсуждений, в ходе которых он заявил, что надеется остаться. Клуб будет надеяться, что они смогут защитить игрока в будущем. Удачи!
Об этом сообщает итальянское новостное агентство, сообщающее, что клуб надеется, что ситуация будет решена своевременно, и что воля игрока состоит в том, чтобы продвигаться вперед с Нерадзурри.
Текущая сделка Шкриньяра истекает в конце июня 2023 года, и Нерадзурри не хотят, чтобы он перешел в последний год своего контракта без новой сделки.
Соответственно, в ближайшие пару месяцев планируется начать переговоры о продлении срока, поскольку 26-летний игрок уже провел несколько неформальных обсуждений, в ходе которых он заявил, что надеется остаться. Клуб будет надеяться, что они смогут защитить игрока в будущем. Удачи!