«Интер» ускорил переговоры со Шкриньяром о продлении контракта

1635519167

вчера, 17:52

Миланский «Интер» собирается продлить контракт с защитником . Боссы клуба ускорили переговоры с футболистом. Сделку хотят закрыть до конца этого года.

Текущее трудовое соглашение игрока действует до 2023 года. Новый контракт хотят заключить до 2025 года.

Если не удастся это сделать, то миланцы могут продать игрока.