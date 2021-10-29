«Интер» продлит контракт с Бареллой на 5 лет с повышением зарплаты

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вчера, 09:57

«Интер» работает над новым контрактом для полузащитника .

Вслед за Лаутаро Мартинесом «нерадзурри» на следующей неделе продлят контракт с Бареллой на пять лет с повышением зарплаты.

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Интер» видит в 24-летнем хавбеке сборной Италии нового капитана команды.