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«Интер» продлит контракт с Бареллой на 5 лет с повышением зарплаты

вчера, 09:57

«Интер» работает над новым контрактом для полузащитника Николо Бареллы.

Вслед за Лаутаро Мартинесом «нерадзурри» на следующей неделе продлят контракт с Бареллой на пять лет с повышением зарплаты.

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Интер» видит в 24-летнем хавбеке сборной Италии нового капитана команды.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 13:16
Будущий капитан однозначно. Будет супер если Николо подпишет новый долгосрочный контракт с клубом и последует примеру Лаутаро.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:04
«Интер» близок к подписанию нового контракта с ключевым полузащитником и победителем Евро-2020 Николо Бареллой, подтвердил исполнительный директор Джузеппе Маротта.

Игрок стал важным активом после его постоянного перевода из Кальяри в 2020 году, и его более высокий статус в команде заслуживает соответствующего признания.

Несмотря на начальный момент в начале лета, когда уход выглядел вполне вероятным, Интер также в течение некоторого времени вел переговоры по контракту с Лаутаро Мартинесом(с ним уже есть новый контракт). Марцело Брозович - еще один игрок в очереди на новую сделку, несмотря на недавние слухи о том, что хорват был связан с переходом в «Челси».

«Барелла продлит контракт с повышением зарплаты, мы близки. Контракт Брозовича истекает, это займет больше времени», - сказал Маротта.

Первоначально Барелла перешел в Интер в 2019 году в аренду с обязательством сделать переход постоянным в следующем году. Он пропустил только две игры Серии А в прошлом сезоне, поскольку Нерадзурри выиграли первое скудетто за более чем десятилетие - один из них был после того, как титул уже был выигран.

«Интер» продлит контракт с Бареллой на 5 лет с повышением зарплаты - это очень даже справедливо. Удачи!
f3zb67mtka6s
f3zb67mtka6s
вчера в 11:15
Это правильное решение
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:30
Ожидаемое и правильное решение
ДСА
ДСА
вчера в 10:21
Наверное не самую большую прибавку он попросил.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:00
хорошее предложение
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