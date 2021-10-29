«Интер» работает над новым контрактом для полузащитника Николо Бареллы.
Вслед за Лаутаро Мартинесом «нерадзурри» на следующей неделе продлят контракт с Бареллой на пять лет с повышением зарплаты.
Журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Интер» видит в 24-летнем хавбеке сборной Италии нового капитана команды.
Игрок стал важным активом после его постоянного перевода из Кальяри в 2020 году, и его более высокий статус в команде заслуживает соответствующего признания.
Несмотря на начальный момент в начале лета, когда уход выглядел вполне вероятным, Интер также в течение некоторого времени вел переговоры по контракту с Лаутаро Мартинесом(с ним уже есть новый контракт). Марцело Брозович - еще один игрок в очереди на новую сделку, несмотря на недавние слухи о том, что хорват был связан с переходом в «Челси».
«Барелла продлит контракт с повышением зарплаты, мы близки. Контракт Брозовича истекает, это займет больше времени», - сказал Маротта.
Первоначально Барелла перешел в Интер в 2019 году в аренду с обязательством сделать переход постоянным в следующем году. Он пропустил только две игры Серии А в прошлом сезоне, поскольку Нерадзурри выиграли первое скудетто за более чем десятилетие - один из них был после того, как титул уже был выигран.
«Интер» продлит контракт с Бареллой на 5 лет с повышением зарплаты - это очень даже справедливо. Удачи!
Игрок стал важным активом после его постоянного перевода из Кальяри в 2020 году, и его более высокий статус в команде заслуживает соответствующего признания.
Несмотря на начальный момент в начале лета, когда уход выглядел вполне вероятным, Интер также в течение некоторого времени вел переговоры по контракту с Лаутаро Мартинесом(с ним уже есть новый контракт). Марцело Брозович - еще один игрок в очереди на новую сделку, несмотря на недавние слухи о том, что хорват был связан с переходом в «Челси».
«Барелла продлит контракт с повышением зарплаты, мы близки. Контракт Брозовича истекает, это займет больше времени», - сказал Маротта.
Первоначально Барелла перешел в Интер в 2019 году в аренду с обязательством сделать переход постоянным в следующем году. Он пропустил только две игры Серии А в прошлом сезоне, поскольку Нерадзурри выиграли первое скудетто за более чем десятилетие - один из них был после того, как титул уже был выигран.
«Интер» продлит контракт с Бареллой на 5 лет с повышением зарплаты - это очень даже справедливо. Удачи!