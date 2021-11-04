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Таски: «„Спартак“ может победить „Лестер“»

вчера, 17:06
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Сердар Таски поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

Если вы посмотрите последние матчи, то ситуация со «Спартаком» сейчас не так проста. Но «Лестер» в этом сезоне тоже не та команда, которой была в прошлые сезоны, у них также есть проблемы в Английской Премьер-Лиге.

«Спартак» уже показал в матче с «Наполи», что они могут победить в гостях большой клуб. Сегодня против «Лестера» будет непросто, но я думаю, что «Спартак» знает, что они могут изменить ситуацию сегодняшней победой. У них может появиться большой шанс выйти в следующий раунд Лиги Европы, также «Спартак» может подойти к дерби против «Локомотива» с уверенностью в себе. Поэтому я думаю, что «Спартак» будет готов к этому матчу, и я верю, что они смогут победить.

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Все комментарии
311
311
вчера в 22:33
У Спартака, как у самурая, цели нет, есть лишь путь. )
berda2003
berda2003
вчера в 21:37
    makkie
    makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 21:13
      Александр Апалько
      Александр Апалько
      вчера в 20:46
      Только верить и осталось. Хотелось бы завтра удивиться удивиться со знаком плюс после окончания матча, увидев счёт на табло. Вперёд, Спартак!!!
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 20:06
      Таски: «„Спартак“ может победить „Лестер“» !
      Я видел сон необычайной красоты !!!)
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      вчера в 19:59
      Практически нулевая вероятность. Возможно в Неаполе закончился весь лимит удачи.
      oFANATo
      oFANATo
      вчера в 19:57, ред.
      Ох уж эти торопыжки- предсказатели.....Помнится Аршавины, Бышовцы тоже перед игрой говорили что Зенит должен обыгрывать Ювентус. Ну ничему их жизнь не учит.....для кого придумана народная поговорка....не говори гоп пока не перепрыгнул.
      YVG
      YVG
      вчера в 19:54
      Выиграет с отрицательной разницей в счете.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 18:47
      У тебя то есть команда но нет игроков, опустив ассказова, литвинова и даже зобнина с джикией то теперь наоборот, есть игроки но нет команда, когда же соберёшься мыслями.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 18:43
      Подкалывает спартак.
      ДАША Д
      ДАША Д
      вчера в 18:26
      Лестер забьет на один гол больше.
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 18:08
      Может-категория вероятности,допущения.Не сможет-конкретная.Хотя вдруг удастся игрокам соперника подсыпать пурген в напитки.
      makkie
      makkie
      вчера в 18:08
      Лично я очень удивлюсь, если Спартак хотя бы ничью зацепит.
      Сейчас есть игроки, но нет команды. Всё разом куда-то испарилось.
      Бубнин
      Бубнин
      вчера в 18:02
      Пустой информационный шум перед матчем.
      ABir
      ABir
      вчера в 17:50
      Прежде всего пусть для начала покажут достойную игру, желание бороться за результат и репутацию, за коллектив. Если это все увидят, то даже при проигрыше мало, кто осудит Спартак
      youtomee
      youtomee
      вчера в 17:14
      Ну это то же самое как "Зенит может победить Ювентус", так именно кричали
      YVG
      YVG
      вчера в 17:12
      Может, но проиграет с крупным счетом.
      drug01
      drug01
      вчера в 17:07
      Желания победить
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