Таски: «„Спартак“ может победить „Лестер“» !

Бывший футболист «Спартака» Сердар Таски поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы против «Лестера».
Если вы посмотрите последние матчи, то ситуация со «Спартаком» сейчас не так проста. Но «Лестер» в этом сезоне тоже не та команда, которой была в прошлые сезоны, у них также есть проблемы в Английской Премьер-Лиге.
«Спартак» уже показал в матче с «Наполи», что они могут победить в гостях большой клуб. Сегодня против «Лестера» будет непросто, но я думаю, что «Спартак» знает, что они могут изменить ситуацию сегодняшней победой. У них может появиться большой шанс выйти в следующий раунд Лиги Европы, также «Спартак» может подойти к дерби против «Локомотива» с уверенностью в себе. Поэтому я думаю, что «Спартак» будет готов к этому матчу, и я верю, что они смогут победить.
Я видел сон необычайной красоты !!!)
Я видел сон необычайной красоты !!!)
Сейчас есть игроки, но нет команды. Всё разом куда-то испарилось.
Сейчас есть игроки, но нет команды. Всё разом куда-то испарилось.