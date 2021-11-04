Таски: «„Спартак“ может победить „Лестер“» !

Бывший футболист «Спартака» поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

Если вы посмотрите последние матчи, то ситуация со «Спартаком» сейчас не так проста. Но «Лестер» в этом сезоне тоже не та команда, которой была в прошлые сезоны, у них также есть проблемы в Английской Премьер-Лиге.

«Спартак» уже показал в матче с «Наполи», что они могут победить в гостях большой клуб. Сегодня против «Лестера» будет непросто, но я думаю, что «Спартак» знает, что они могут изменить ситуацию сегодняшней победой. У них может появиться большой шанс выйти в следующий раунд Лиги Европы, также «Спартак» может подойти к дерби против «Локомотива» с уверенностью в себе. Поэтому я думаю, что «Спартак» будет готов к этому матчу, и я верю, что они смогут победить.